Президентство Байдена станет приговором для Грузии — священник

Алексей Вольцев

Еврокомиссар по вопросам равноправия Хелена Дали, которая является активной защитницей сексуальных меньшинств в мире и отличается критикой и оскорблением христианского учения, 14 ноября заявила, что, в случае непризнания прав ЛГБТ, государства-члены Евросоюза должны наказываться правовыми механизмами. По ее словам, на государства, которые не уважают права ЛГБТ, следует накладывать финансовые штрафы. Грузинское издание «Грузия и Мир» в этой связи напоминает, что действующие в Грузии при финансировании из-за рубежа либералы убеждают общество, что верность современным западным ценностям альтернативы не имеет. И власть, и т.н. прозападная оппозиция пытаются убедить нас, что Грузию никто не вынуждает защищать права ЛГБТ-лиц, узаконивать однополые браки, наделять их правом в документе, удостоверяющем личность, указывать пол по их желанию и т. д. Однако заявление Хелен Дали является еще одним подтверждением того, что Евросоюз требует именно таких изменений, как от своих участников, так и желающих в него вступить.

Что означает заявление, сделанное еврокомиссаром по вопросам равноправия для стран, подобных Грузии? На вопрос грузинского издания ответил настоятель Авчальской церкви имени Святой Мученицы Кетеван, отец Георгий (Размадзе).

— Несколько дней назад еврокомиссар по вопросам равноправия Хелен Дали в одном из выступлений заявила, что на страны-члены Евросоюза, которые не уважают права ЛГБТ и не действуют для их усиления, следует накладывать финансовые штрафы. Она говорила и о конкретных механизмах наказания… Мы, хоть и не являемся членом Евросоюза, но на политическом уровне держим равнение на это объединение. Что означает для нас это заявление?

— Наверное, ни для кого не новость, что «либеральный» Запад, в особенности, Европа, становится все более агрессивным в отношении тех народов и стран, в которых политическая элита является их слугой, но общество не принимает «неолиберальные» преобразования. Такие примеры есть и в Евросоюзе, и для всемирной глобалистской мафии это является главной проблемой. Что касается конкретно агрессивного заявления еврокомиссара, что «непокорные» страны следует наказывать финансовыми штрафами, конечно, и тут подразумевается конкретная часть общества конкретных государств, у которой, исходя из своих культурных и ментальных традиций, несовместимость с неолиберальным фашизмом. Это очень важно, и мы всегда должны подчеркивать, потому что, когда говорят о наказании, говорят не о действиях, направленных против властей, у них всюду во власти есть безмолвные рабы, а говорят о карательных мерах, направленных против консервативного общества. Именно таков реальный подтекст всего этого.

Теперь — почему необходимы непременно карательные меры. Причина у этого проста — либеральная пропаганда, которую ведут такие медиа-гиганты, как «Си-Эн-Эн», «Би-Би-Си» и т. д., в мире потерпела крах. Эта круглосуточная пропагандистская грязь, якобы мужеложство является нормой, гендер и пол — по выбору и т. д., не только не сработала, но и наоборот — все это вызвало обратный результат. Проявлением является то, что после многолетнего молчания западное общество в некоторой степени преодолело фактор страха и начало укреплять националистические силы. Однако на фоне всего этого т.н. либеральная повестка дня все же осталась неизменной, и неуклонно усиливаются репрессии, которые являются признаком их конца… Вообще же, если на данные процессы посмотреть масштабно, конечно же, все это является попыткой осуществления известной доктрины, много лет назад сформулированной Аленом Даллесом. Ее цель, как известно — разрушение культурного многообразия и коренное преобразование человека, в результате чего он должен был получить «абсолютную свободу». То есть, иначе говоря, человек должен был быть свободен от всяческих нравственных, моральных и человеческих принципов…

— В нынешней ситуации репрессии и карательные действия усиливают либеральную повестку дня, или наоборот? Это — одно. И второе — как этот процесс действует на Грузию, которая не является членом Евросоюза?

— Об усилении не может быть речи, потому что в Евросоюзе самые активные антилиберальные движения начались тогда, когда они были в зените. Исходя из этого, заявления еврокомиссара о карательных действиях являются своего рода истерикой, которая свидетельствует об их растерянности и бессилии. Что касается возможного влияния на Грузию, то в нашей стране, я уверен, будущий год будет годом активных либеральных преобразований. Эти преобразования в парламенте нового созыва совместно осуществят «мечтатели» и «националы». Хочу спросить власть, которая все время утверждает, якобы, в обмен на прием в Евросоюз, нас никто ни к чему не принуждает: Что означает заявление еврокомиссара по вопросам равноправия?

Спрашиваю господина премьера, президента, председателя парламента: если нам ничего не навязывают, что означает эта яростная риторика, что страны, которые не признают мужеложство, должны наказываться финансово? Ответ тут и так ясен, но интересная ваша позиция. Означает ли это, что от Грузии, идущей к Евросоюзу, обязательно потребуют узаконить однополые браки?

— Вы как думаете?

— Я уверен на сто процентов, что, как только стихнут политические перепалки между властью и оппозицией, которые являются обыкновенным спектаклем, как только они договорятся и перераспределят власть в парламенте, мы увидим новую волну «демократических реформ». Это может произойти не за один и два месяца, но в этом парламенте обязательно встанет вопрос узаконивания в какой-либо форме права гомосексуалистов на брак. В какую бы форму они ни упаковали все это и какое бы название ни придумали, об одном, они, видимо, все же забывают: если грузинский народ окончательно разгневается и начнет неуправляемые процессы, что обязательно произойдет, никакая обеспокоенность и возмущение Европы им уже не поможет. Поэтому хочу обратиться к власти и предупредить, чтобы они еще раз не пытались оскорблять грузинский народ, не то закончат очень позорно, гораздо позорнее, чем им гарантировано закончить…

Что касается угрозы прекратить финансирование, то пусть госпожа Дали знает, что люди с истинно национальным духом за деньги не продаются, и риторика против них о прекращении финансирования абсолютно не к месту… Пусть боятся прекращения финансирования те, кто годами питаются грантами Сороса и за эти гранты готовы поливать грязью свою страну…

— Раз уж мы говорим о либеральном давлении и угрозах, спрошу и о проходящих в Соединенных Штатах Америки процессах. Если Джо Байден станет президентом, может ли это стать дополнительным прессом для Грузии в плане осуществления «демократических реформ»? Байден, как известно, еще будучи вице-президентом, заявлял, что страны, которые не признают права ЛГБТ, «должны отвечать за бесчеловечность…».

— Президентство Байдена будет не только прессом, но и своего рода приговором для стран, большинство населения которых защищает традиции и традиционную культуру. Вспомните, человек публично говорил, мол, мне наплевать на ваши традиции… Вообще же, думаю, что последующие два-три года будут решающими, с точки зрения идеологической борьбы. Как известно, наша власть ровняется на 2024 год, то есть, к тому моменту Грузия уже должна получить членство в Евросоюзе, что подразумевает множество предваряющих процессов. То, что в Евросоюз и, тем более, в НАТО нас никто не примет, вопрос другой, но попытки будут обязательно. Так что, они пролезут в игольное ушко, чтобы как-нибудь не лишиться политической поддержки либерального Запада. Не говоря же о финансовой помощи, которая на самом деле является не помощью, а долгом, и до чего дошел внешний долг Грузии в результате этой политики, мы все знаем…

— Выход видите?

— Выход я вижу в здоровой части общества, богобоязненной и непоколебимой, исходя из своей веры. Также большая роль возлагается на Церковь, которая должна воедино сплотить общество…

— Готова ли Церковь сегодня к этому?

— Церковь всегда была и будет здоровой силой, которая вместе с обществом защитит национальную самобытность. В этом будьте уверены, а те отдельные субъекты, которые с определенными целями влезли в лоно Церкви, очень скоро будут названы своими именами. Главное, чтобы общество не было разрознено, что является прямым интересом сил, желающих в стране различных идеологических и политических экспериментов. Исторически мы многое вынесли и многое еще вынесем. Так что, Грузия рано или поздно перенесет эту ужасную мзду под названием либеральная тирания. Они обязательно канут в историю как враги человечества, как проповедники безнравственности и зла, которые, признаем, очень навредили человечеству…

Беседовал Джаба Жвания