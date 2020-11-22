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Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Находящийся в берлинской клинике «Шарите», мэр Харькова Геннадий Кернес, который был переизбран на третий срок, возможно вернется в Украину до 2 декабря, так как на этот день назначена сессия горсовета.


«Сессия Харьковского горсовета старого созыва назначена на 02.12.2020 года. В повестке — 27 вопросов! Включая бюджет-2021 и… ох, какая неожиданность, изменения в Регламент!!!» — написал в Facebook депутат харьковского горсовета Игорь Черняк.

Юристы разобрали процедуру вступления в мэрство и заявили, что закон даст Кернесу время на выздоровление. Ограничений по срокам вступления в должность якобы нет, сообщает 24 канал.

Так, адвокат Зинаида Чуприна пояснила, что в случае, если причина отсутствия политика уважительная, то он может обратиться в территориальную избирательную комиссию с соответствующим заявлением. Сессию с новоизбранными депутатами в Харькове хотят провести 2 декабря. Если сессию проведут, а мэра еще не будет, его полномочия будут переданы нескольким людям, но точно не на секретаря городского совета или вице-мэра. Дело в том, что их только после присяги будет назначать глава города.

«Если мэр не принял присягу — выбирают временный президиум. Обычно в нее могут входить от 3 до 5 человек, которые будут временно выполнять обязанности секретаря. Фактически они будут управлять городом», — отметила Чуприна.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что Кернес вернется в Украину до 20 декабря.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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