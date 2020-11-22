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Внук Яроша обрадовал деда любовью к стрельбе

Внук Яроша обрадовал деда любовью к стрельбе

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, чье имя вызывает страх у российских оккупантов на Донбассе, оказался нежным и любящим дедом. Он в соцсети поздравил своего внука Устима с днем рождения (мальчику исполнилось 4 года) и порадовался тому, что его наследник любит оружие и стрелять.

Ярош вспомнил, что когда-то его внука называли «Смурфиком», потому что он был очень похож на персонажа известного мультика.

Но любовь к оружию у мальчика проявилась очень рано. Еще в два года он первый раз попробовал пострелять и не испугался.

«Устим — маленький козак, то есть свободный вооруженный человек. Христианин, Украинец. Расти счастливым и здоровым, наш маленький Воин! И храни тебя Господь, Устимко, и твое поколение украинцев, от всех бед и соблазнов! Любим тебя очень-очень!!!», — так известный дед поздравил своего любимого внука.

Напомним, у бывшего депутата две внучки — София и Оля — и два внука — Назар и Устим. Ранее Дмитрий Ярош показал свое фото с красавицами-внучками.

Фото facebook.com/dyastrub

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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