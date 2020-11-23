Блэкаут в Одессе: из-за транспортного коллапса люди не могут попасть с работы домой

Влада Некрасова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Вечером в понедельник, 23 ноября, в Одессе случилась масштабная авария: без электроснабжения остался самый крупный жилой массив — Таировский, значительное количество домов в Киевском и Малиновском районах города, а также Люстдорф.

В незавидном положении оказались и те, кто стремился добраться на городском транспорте домой после работы. Прекратили курсировать трамвайные и троллейбусные маршруты, соединяющие центральную часть города с жилыми массивами Таировский и Черемушки. Так, на конечной остановке ряда ключевых трамвайных маршрутов (№№ №, 27, 13 и др.) возле железнодорожного вокзала в очереди, растянувшейся на 350−400 метров, стояли сотни пассажиров.

Позже в мэрии сообщили, что серьезная авария произошла на 110-киловольтной линии между подстанциями «Новоодесская» и «Таирово», в районе Сухолиманского.

Как заявили в компании «Инфоксводоканал», которая обеспечивает водой Одессу, в связи с аварией на подстанции компании «ДТЭК Одесские электросети» оказались обесточены некоторые объекты, в связи с чем у жителей верхних этажей жилмассива Таировский может отсутствовать вода. Нормализуется давление воды после возобновления электроснабжения.

На место аварии отправились сотрудники подразделения, отвечающего за работу высоковольтных линий, которые занимаются ликвидацией последствий ЧП.

