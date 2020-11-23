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Чуть больше, чем "кот наплакал": стали известны данные о явке во втором туре местных выборов

Чуть больше, чем "кот наплакал": стали известны данные о явке во втором туре местных выборов

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Явка избирателей в успевшем стать скандальным втором туре голосования на выборах мэра 11 украинских городов составила 29,53%.


Об этом сообщает на своем сайте Центральная избирательная комиссия.

«По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%», — сказано в сообщении.

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы — 39,23%, самая низкая — в Днепропетровской на выборах мэра Днепра — 23,93%:


Днепр — 23,93%;
Никополь — 24,20%;
Славянск — 32,40%;
Ужгород — 27,94%;
Бердянск — 39,23%;
Львов — 38,94%;
Дрогобыч — 30,21%;
Николаев — 28,40%;
Полтава — 25,52%;
Ровно — 30,35%;
Черкассы — 26,02%.

В ЦИК обратили внимание, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Примерно такие же данные по явке приводили и в гражданской сети ОПОРА: по их подсчетам, явка избирателей во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,3%. Погрешность составляет 1,4%.

Напомним, в первом туре местных выборов, который прошел 25 октября, средняя явка по Украине составила 36,88%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по результатам первых экзит-полов в нескольких городах победу одержали действующие мэры городов.

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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