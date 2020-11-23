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Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»


Зима 2020−2021 годов может запомниться резкими изменениями погодных условий и повышенной температурой (на 1−2 градуса выше, чем 30 лет назад), рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида. Более того, как сообщили в Украинском гидрометцентре, зима будет по-настоящему аномальной.

Какие же погодные сюрпризы готовит грядущая зима? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным народным синоптикам.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, Новый год будет теплым и дождливым.

Декабрь


— В декабре в Украине ожидается два периода сильных морозов, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — Так, в День святого Николая температура может опуститься до -13 градусов. Погода в праздник будет еще и снежной. Если в целом говорить о погоде в декабре, то, по моим расчетам, будет два периода с достаточно низкими минусовыми температурами: с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. Во время первого периода температура воздуха будет опускаться до отметок 9−11 градусов мороза, на протяжении второго периода возможно снижение до минус 10−13. А с 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря стоит ожидать снегопадов.

— К сожалению, погода на Новый год будет теплой и дождливой, — продолжил синоптик. — Это связано с тем, что 29 декабря в Украине начнется потепление, придет оттепель. Так, в последние дни уходящего года, с 29 по 31 декабря, будут наблюдаться хоть и небольшие, но плюсовые значения — 1−3 градуса тепла. Кроме того, в этот период возможен снег с дождем.

Январь

— А вот в январе ожидается, по моим расчетам, три оттепели и три периода морозов, — говорит Леонид Горбань. — Но сильных морозов ждать не стоит. С 15 января в Украине резко снизится температура. Ночью столбики термометров опустятся к отметке 16 градусов мороза. В этот период выпадет снег.

Февраль

— Переменчивая погода сохранится до 8 февраля, — отметил народный синоптик. — После этого температура будет держаться чуть ниже 0 градусов. 20 февраля потеплеет до плюс 2 градусов. Такие небольшие перепады температуры и мокрый снег ожидаются до конца зимы.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. «В период потепления возможны небольшие осадки. Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В середине месяца потеплеет днем, и ночью сохранится плюс. В День святого Николая ночью может быть снижение температуры. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной как для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок», — отметил народный синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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