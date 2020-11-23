Лукашенко: У наших мужиков недостаточно патриотизма

Лидия Мартынова

В сложившейся сегодня ситуации стало очевидно отсутствие настоящего патриотизма у белорусских мужчин. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, «мир вообще сошел с ума» и сегодня необходимо противодействовать деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и усилить патриотическое воспитание молодежи.

«Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?» — поинтересовался белорусский лидер у министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

В свою очередь Виктор Хренин заявил, что ситуация в армии сегодня контролируемая и управляемая, Вооруженные Силы готовы к выполнению задач по предназначению.

«Мероприятия плана подготовки Вооруженных Сил, несмотря на все трудности, выполнены на 100%», — подчеркнул министр обороны.

Напомним, в Белоруссии больше трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, прошедших в республике 9 августа. Протестующие требуют отставки победившего на выборах в шестой раз Александр Лукашенко. В свою очередь власти республики заявляют, что не пойдут на компромисс с оппозицией и планируют навести в стране порядок, в том числе, при помощи армии. За период протестных акции уже было задержано порядка 30 тыс. человек и возбуждено около 1000 уголовных дел.