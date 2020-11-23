На Украине в очередной раз подсчитали стоимость восстановления Донбасса

Алексей Вольцев

Послевоенное восстановление Донбасса потребует от Украины огромного напряжения сил и обойдется ей в астрономическую сумму.

Об этом в комментарии изданию ТСН.ua заявил украинский военный эксперт, спикер украинской делегации в Минской трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

По его мнению, для того чтобы восстановить разрушенные войной объекты инфраструктуры региона, Украине придется потратить от 15 до 21 миллиарда долларов. Именно поэтому, по его словам, он является сторонником создания на Донбассе свободной экономической зоны.

«Есть ряд стран и международных организаций, которые готовы инвестировать туда и помогать восстанавливать регион, проводить там разминирование, бороться с экологической опасностью и так далее. Но в первую очередь нужно провести демилитаризацию Донбасса. Это первое условие», — считает Арестович.

При этом украинский эксперт не стал называть, какие именно страны или зарубежные организации горят желанием «вложиться» в разрушенный Донбасс.

Такие надежды выглядят очень наивными, особенно на фоне того, что пока заметные иностранные инвестиции не поступают даже в те украинские регионы, где никакой войны нет.

А та помощь, которую Запад все же выделяет на восстановление Донбасса, как правило носит декларативный и символический характер. В этом смысле очень показательным стал сентябрьский визит президента Украины Владимира Зеленского в Вену.

Как сообщало ИА Newstes, результатом этого визита стало то, что Австрия к семи миллионам евро, выделяемых на гуманитарные цели на Украине, согласилась прибавить еще один миллион.