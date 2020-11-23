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Однопартийцы критикуют Трампа за отказ признать поражение

Однопартийцы критикуют Трампа за отказ признать поражение

Сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски (от штата Аляска) в воскресенье призвала Белый дом в полной мере начать процесс передачи дел новой администрации, раскритиковав продолжающиеся попытки своего однопартийца Дональда Трампа подвергнуть сомнению итоги президентских выборов.

«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — говорится в заявлении законодателя, которое она опубликовала у себя в Twitter.

«По мере того, как штаты завершают выборы 2020 года и утверждают результаты, все мы обязаны обеспечить соблюдение нами чистоты избирательного процесса и защиту веры американцев в нашу избирательную систему. Каждый штат работал над обеспечением свободного и справедливого избирательного процесса. У президента Трампа была возможность через суд предъявить свои претензии, до сих пор суды признавали их необоснованными. Кампания по оказанию давления на законодателей от штатов, чтобы повлиять на результаты выборов, не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом», — добавила Мурковски, которая до этого в числе еще нескольких сенаторов-республиканцев поздравила демократа Джозефа Байдена с победой на выборах в США.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх на выборах. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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