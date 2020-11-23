Однопартийцы критикуют Трампа за отказ признать поражение
Сенатор от Республиканской партии США Лиза Мурковски (от штата Аляска) в воскресенье призвала Белый дом в полной мере начать процесс передачи дел новой администрации, раскритиковав продолжающиеся попытки своего однопартийца Дональда Трампа подвергнуть сомнению итоги президентских выборов.
«Пора начать полный и официальный переходный процесс», — говорится в заявлении законодателя, которое она опубликовала у себя в Twitter.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден заявил, что одержал верх на выборах. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.