Под Черкассами накрыли "сходку" криминальных авторитетов из нескольких регионов Украины

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на задержания «авторитетов», представители криминального мира не намерены сворачивать свою деятельность. Так, в городе Городище Черкасской области представители бандитской «элиты» из разных регионов Украины собрались на сходку для того, чтобы отпраздновать овобождение «коллеги» из мест лишения свободы.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в г. Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас личности 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

«Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних „смотрящих“ из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями „уголовного мира“, есть вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области», — отметил начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Рени Одесской области совершено покушение на 50-летнего местного жителя — он был известен в криминальном мире как представитель силового крыла группировки Ренийского.

Фото: pravda.com.ua