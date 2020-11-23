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Под Черкассами накрыли "сходку" криминальных авторитетов из нескольких регионов Украины

Под Черкассами накрыли "сходку" криминальных авторитетов из нескольких регионов Украины

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на задержания «авторитетов», представители криминального мира не намерены сворачивать свою деятельность. Так, в городе Городище Черкасской области представители бандитской «элиты» из разных регионов Украины собрались на сходку для того, чтобы отпраздновать овобождение «коллеги» из мест лишения свободы.


Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в г. Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас личности 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

«Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних „смотрящих“ из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями „уголовного мира“, есть вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области», — отметил начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Рени Одесской области совершено покушение на 50-летнего местного жителя — он был известен в криминальном мире как представитель силового крыла группировки Ренийского.

Фото: pravda.com.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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