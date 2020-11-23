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Политики из правящей верхушки требуют запретить «Альтернативу для Германии»

Политики из правящей верхушки требуют запретить «Альтернативу для Германии»

Политики от правящей верхушки ФРГ потребовали запрета оппозиционной партии «Альтернативы для Германии» («АдГ»).

После скандала в бундестаге с посетителями, которых пригласили депутаты от «АдГ», несколько политиков от правящего блока вновь призвали запретить оппозиционную партию. Так, депутат от Христианско-социального союза Михаэль Куффер заявил сегодня, 23 ноября, изданию Rheinische Post:

«Уже недостаточно просто наблюдать за крылом („Альтернативы для Германии“). „АдГ“ апеллирует к самым низменным мотивам своих сторонников. Было бы важно знать, нацелены ли речи, выступления и агитация „АдГ“ на насилие над учреждениями. Это могло бы прояснить Управление по защите Конституции».

По мнению Куффера, события продемонстрировали неприятие оппозиционной партией основ парламентаризма, и извинений от лидера парламентской группы «АдГ» Александра Голанда ему недостаточно.

Глава МВД Тюрингии и действующий председатель конференции министров внутренних дел Георг Майер от СДПГ пошёл ещё дальше, не исключив запрета «АдГ».

«Вся эта партия развивается в право-экстремистском направлении, включая постоянные попытки пересмотреть историю, используя такие термины, как „птичье дерьмо“, „памятник позору“, а также нападения на основы свободного демократического строя», — заявил Майер.

В свою очередь немецкий политолог Дирк Борстел назвал дебаты о запрете «АдГ» возмутительными. Политолога трудно упрекнуть в симпатиях к оппозиционной партии. Его негативное отношение к призывам о запрете политической силы иного толка.

«„Альтернатива для Германии“ гораздо опаснее для демократической культуры и либерального общества, чем НДПГ (Национал-демократическая партия Германии, считающаяся преемницей НСДАП. — ИА Newstes) в свое время», — сказал Дирк Борстел Zeit Online. — Однако подобными обсуждениями вы делаете «АдГ» отличный подарок».

ИА Newstes напоминает, что несколько дней назад во время принятия «прогитлеровских» законов в парламент Германии пробрались посетители, которые обматерили политиков от правящего блока. В частности, досталось федеральному министру экономики и энергетики Питеру Альтмайеру, которого морально унизила фрау, снимая всё это на видео.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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