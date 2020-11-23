Политики из правящей верхушки требуют запретить «Альтернативу для Германии»

Лидия Мартынова

Политики от правящей верхушки ФРГ потребовали запрета оппозиционной партии «Альтернативы для Германии» («АдГ»).

После скандала в бундестаге с посетителями, которых пригласили депутаты от «АдГ», несколько политиков от правящего блока вновь призвали запретить оппозиционную партию. Так, депутат от Христианско-социального союза Михаэль Куффер заявил сегодня, 23 ноября, изданию Rheinische Post:

«Уже недостаточно просто наблюдать за крылом („Альтернативы для Германии“). „АдГ“ апеллирует к самым низменным мотивам своих сторонников. Было бы важно знать, нацелены ли речи, выступления и агитация „АдГ“ на насилие над учреждениями. Это могло бы прояснить Управление по защите Конституции».

По мнению Куффера, события продемонстрировали неприятие оппозиционной партией основ парламентаризма, и извинений от лидера парламентской группы «АдГ» Александра Голанда ему недостаточно.

Глава МВД Тюрингии и действующий председатель конференции министров внутренних дел Георг Майер от СДПГ пошёл ещё дальше, не исключив запрета «АдГ».

«Вся эта партия развивается в право-экстремистском направлении, включая постоянные попытки пересмотреть историю, используя такие термины, как „птичье дерьмо“, „памятник позору“, а также нападения на основы свободного демократического строя», — заявил Майер.

В свою очередь немецкий политолог Дирк Борстел назвал дебаты о запрете «АдГ» возмутительными. Политолога трудно упрекнуть в симпатиях к оппозиционной партии. Его негативное отношение к призывам о запрете политической силы иного толка.

«„Альтернатива для Германии“ гораздо опаснее для демократической культуры и либерального общества, чем НДПГ (Национал-демократическая партия Германии, считающаяся преемницей НСДАП. — ИА Newstes) в свое время», — сказал Дирк Борстел Zeit Online. — Однако подобными обсуждениями вы делаете «АдГ» отличный подарок».

ИА Newstes напоминает, что несколько дней назад во время принятия «прогитлеровских» законов в парламент Германии пробрались посетители, которые обматерили политиков от правящего блока. В частности, досталось федеральному министру экономики и энергетики Питеру Альтмайеру, которого морально унизила фрау, снимая всё это на видео.