Политики из правящей верхушки требуют запретить «Альтернативу для Германии»
Политики от правящей верхушки ФРГ потребовали запрета оппозиционной партии «Альтернативы для Германии» («АдГ»).
После скандала в бундестаге с посетителями, которых пригласили депутаты от «АдГ», несколько политиков от правящего блока вновь призвали запретить оппозиционную партию. Так, депутат от Христианско-социального союза Михаэль Куффер заявил сегодня, 23 ноября, изданию Rheinische Post:
По мнению Куффера, события продемонстрировали неприятие оппозиционной партией основ парламентаризма, и извинений от лидера парламентской группы «АдГ» Александра Голанда ему недостаточно.
Глава МВД Тюрингии и действующий председатель конференции министров внутренних дел Георг Майер от СДПГ пошёл ещё дальше, не исключив запрета «АдГ».
В свою очередь немецкий политолог Дирк Борстел назвал дебаты о запрете «АдГ» возмутительными. Политолога трудно упрекнуть в симпатиях к оппозиционной партии. Его негативное отношение к призывам о запрете политической силы иного толка.
ИА Newstes напоминает, что несколько дней назад во время принятия «прогитлеровских» законов в парламент Германии пробрались посетители, которые обматерили политиков от правящего блока. В частности, досталось федеральному министру экономики и энергетики Питеру Альтмайеру, которого морально унизила фрау, снимая всё это на видео.