Пресс-секретарь Зеленского удалила скандальный пост с «неприличным на тарелке»
Сегодня, 09:50 Анастасия Иванова
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, после критики своих кулинарных талантов в соцсетях, удалила фото с неудавшимися мишками брауни.
«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни — яркое тому доказательство», — написала она.
Комментаторы увидели в посте Мендель странный намек на Зеленского. А после некрасивых мишек припомнили журналистке также промахи в ее профессиональной деятельности.
Напомним, Мендель написала пост об искусственном интеллекте, в котором задалась неразрешимым для нее вопросом.
Фото Instagram/iuliia_mendel145 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua