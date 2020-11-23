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Пресс-секретарь Зеленского удалила скандальный пост с «неприличным на тарелке»

Пресс-секретарь Зеленского удалила скандальный пост с «неприличным на тарелке»

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, после критики своих кулинарных талантов в соцсетях, удалила фото с неудавшимися мишками брауни.

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни — яркое тому доказательство», — написала она.

Комментаторы увидели в посте Мендель странный намек на Зеленского. А после некрасивых мишек припомнили журналистке также промахи в ее профессиональной деятельности.

Напомним, Мендель написала пост об искусственном интеллекте, в котором задалась неразрешимым для нее вопросом.

Фото Instagram/iuliia_mendel

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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