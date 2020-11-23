Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: НАТО тренировалось в Эстонии ставить ловушки россиянам

СМИ: НАТО тренировалось в Эстонии ставить ловушки россиянам

НАТО в Эстонии разрабатывает «ловушку» для «враждебных российских хакеров», суть которой заключается в обманной тактике, пишет RuBaltic.ru.

Как напоминает издание Defense One, на прошлой неделе в Эстонии прошли учения в киберпространстве, во время которых были сымитированы «реальные проблемы, например, методы гибридной войны России». В учениях приняли участие около тысячи представителей разных стран НАТО.

«Представьте, что вы молодой киберофицер в российской армии, который хочет проникнуть в защищенную сеть НАТО. Вы определяете цель, человека, чьи учетные данные вы могли бы украсть, чтобы получить доступ к сети, а затем, возможно, переходите от узла к узлу в поисках конфиденциальной информации для эксфильтрации. Вы отправляете своей цели фишинговое письмо. Цель нажимает на ссылку. Вы в игре!» — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что позже «киберофицер» узнает, что украденная им информация «была бессмысленной» и он, возможно, «раскрыл собственные методы или инструменты», чего и добивался от него противник.

«В этом заключается ценность ловушек — обманчивой практики кибербезопасности, которую НАТО использовала в рамках своих последних учений», — отмечает автор, добавляя, что подобная тактика является относительно недавним явлением.

Ранее стало известно, что ВВС США проведут военные маневры совместно с Силами обороны Эстонии. Во время учений воздушные суда отработают полеты над всей территорией республики в вечернее и ночное время на малой высоте.

По данным штаба, в маневрах, которые затянутся на целый месяц, примут участие конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey и транспортный самолет MC-130J, которые входят в 352-е звено Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки. Данные маневры планируют осуществлять в основном вдали от населенных местностей «Американские военные будут сотрудничать с эстонскими союзниками для передачи опыта управления авиатехникой», — заявили представители Сил обороны Эстонии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Закат нефтегаза, продажа "Массандры", связи дагестанского полковника с террористами: о чем пишут в Телеграме 23 ноября
Закат нефтегаза, продажа "Массандры", связи дагестанского полковника
Два образовательных учреждения Кузбасса признаны образцовыми площадками по внедрению бережливых технологий
Два образовательных учреждения Кузбасса признаны образцовыми
В Липецкой области завершилась Декада образования
В Липецкой области завершилась Декада образования
В Татарстане объявляется грант в поддержку учителей, преподающих на татарском языке
В Татарстане объявляется грант в поддержку учителей, преподающих на
Свет в конце туннеля становится ярче: ВОЗ о новостях по вакцинам от COVID-19
Свет в конце туннеля становится ярче: ВОЗ о новостях по вакцинам от
Утверждена программа общего экономического пространства России и Абхазии
Утверждена программа общего экономического пространства России
СМИ: НАТО тренировалось в Эстонии ставить ловушки россиянам
СМИ: НАТО тренировалось в Эстонии ставить ловушки россиянам
В Южно-Сахалинске подписали соглашение о стратегическом развитии системы среднего профессионального образования
В Южно-Сахалинске подписали соглашение о стратегическом развитии
В Хабаровском крае завершился краевой слет-соревнование «Школа безопасности»
В Хабаровском крае завершился краевой слет-соревнование «Школа
Школьные классы в разных регионах России возвращаются к очному обучению
Школьные классы в разных регионах России возвращаются к очному
Массажер для рук, шоколадная свеча, зимние ароматы и другие бьюти-новинки
Массажер для рук, шоколадная свеча, зимние ароматы и другие
Емельяненко захотел обратно в чеченскую "золотую клетку"
Емельяненко захотел обратно в чеченскую "золотую клетку"

Топ на сегодня

Спорт или праздность: смотрим новые лукбуки и выбираем, чем заняться
Спорт или праздность: смотрим новые лукбуки и выбираем, чем заняться
Правительство России выделит деньги на помощь Приморью
Правительство России выделит деньги на помощь Приморью
Мятеж замполита Саблина: как офицер Балтфлота объявил войну КПСС
Мятеж замполита Саблина: как офицер Балтфлота объявил войну КПСС
Путин никого не поздравил с победой на выборах в США без «задней мысли»
Путин никого не поздравил с победой на выборах в США без «задней
В России снова хотят ужесточить правила владения оружием. Зачем?
В России снова хотят ужесточить правила владения оружием. Зачем?

Еще по теме

Состоялись учения НАТО Cyber Coalition 2020 с центром в Эстонии
В Эстонии стартуют военные учения НАТО с участием Украины
В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО
СМИ: РФ обвиняют во взломе телефонов солдат НАТО