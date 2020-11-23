СМИ: НАТО тренировалось в Эстонии ставить ловушки россиянам

Влада Некрасова

НАТО в Эстонии разрабатывает «ловушку» для «враждебных российских хакеров», суть которой заключается в обманной тактике, пишет RuBaltic.ru.

Как напоминает издание Defense One, на прошлой неделе в Эстонии прошли учения в киберпространстве, во время которых были сымитированы «реальные проблемы, например, методы гибридной войны России». В учениях приняли участие около тысячи представителей разных стран НАТО.

«Представьте, что вы молодой киберофицер в российской армии, который хочет проникнуть в защищенную сеть НАТО. Вы определяете цель, человека, чьи учетные данные вы могли бы украсть, чтобы получить доступ к сети, а затем, возможно, переходите от узла к узлу в поисках конфиденциальной информации для эксфильтрации. Вы отправляете своей цели фишинговое письмо. Цель нажимает на ссылку. Вы в игре!» — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что позже «киберофицер» узнает, что украденная им информация «была бессмысленной» и он, возможно, «раскрыл собственные методы или инструменты», чего и добивался от него противник.

«В этом заключается ценность ловушек — обманчивой практики кибербезопасности, которую НАТО использовала в рамках своих последних учений», — отмечает автор, добавляя, что подобная тактика является относительно недавним явлением.

Ранее стало известно, что ВВС США проведут военные маневры совместно с Силами обороны Эстонии. Во время учений воздушные суда отработают полеты над всей территорией республики в вечернее и ночное время на малой высоте.

По данным штаба, в маневрах, которые затянутся на целый месяц, примут участие конвертоплан ВВС США CV-22 Osprey и транспортный самолет MC-130J, которые входят в 352-е звено Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки. Данные маневры планируют осуществлять в основном вдали от населенных местностей «Американские военные будут сотрудничать с эстонскими союзниками для передачи опыта управления авиатехникой», — заявили представители Сил обороны Эстонии.