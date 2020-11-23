США перебросили F-16 к границам Ирана: Трамп решил хлопнуть дверью?

Анастасия Иванова

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) объявило о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) эскадрильи истребителей F-16 «для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ответственности CENTCOM». Об этом сегодня, 23 ноября, пишет портал Israel Defense.

Источник «агрессии» не уточняется, но можно с уверенностью предположить, что речь идёт об Иране.

Согласно официальному заявлению Пентагона, 480-я истребительная эскадрилья будет заниматься «авиационной подготовкой к боевым действиям, практиковать быстрое развёртывание американских войск в любой точке земного шара в любой момент».

480-я эскадрилья входит в состав 52-го истребительного авиаполка на авиабазе «Шпангдалем» в Германии. Оттуда истребители-бомбардировщики ВВС США вместе с наземным обслуживающим персоналом были переброшены в ОАЭ.

Точное место новой дислокации американских F-16 издание не указывает. По всей видимости, это авиабаза «Аль-Дафра» на территории арабской монархии в Персидском заливе.

Как сообщало ИА Newstes, США в минувшую субботу перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H. «Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — отмечалось в заявлении CENTCOM.

Ранее в этом месяце в западных СМИ появилась информация о том, что уходящий президент США Дональд Трамп рассматривал со своими старшими советниками в Белом доме вариант нанесения удара по главному ядерному объекту Ирана — заводу по обогащению урана в Натанзе.