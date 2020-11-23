"Стал членом клуба COVID-19": глава меджлиса Чубаров заразился коронавирусом

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров пополнил список политиков, заразившихся коронавирусом. В Facebook Чубаров пожаловался, что стал членом клуба COVID-19.

«Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!» — написал Чубаров.

Напомним, за последние сутки в Украине заразились коронавирусом еще более 10 тыс. человек. Мест в больницах не хватает, потому в Минздраве решили, что госпитализации подлежат пациенты при наличии опасных симптомов.

Фото Рефат Чубаров/Facebook

