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Стрельба произошла во время выборов в Днепре

Стрельба произошла во время выборов в Днепре

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Днепре, где сегодня выбирали мэра, произошло ЧП — сначала хулиганы прокалывали колеса машин возле избирательных участков, потом стали стрелять.


Как сообщает «Днепр Оперативный», на улице Передовая возле здания, в котором расположены два избирательных участка, припаркованным авто прокололи колеса.

Водитель, ожидавший пассажиров у школы № 117, увидел, как к машине подошли неизвестные и прокололи колеса. Затем они прокололи колеса другой, только подъехавшей, машине.

После этого неизвестные стали убегать. Их бросились догонять женщины. Добежав до своего авто, неизвестные достали оружие, выстрелили два раза в воздух и уехали.

Их пытались догнать, но потеряли из виду.

Сотрудники полиции ввели план-перехват, в результате которого на Набережной Победы остановили иномарку, похожую на ту, в которой уехали хулиганы.

В салоне автомобиля оказался только водитель. В машине было найдено около 15 листов с адресами избирательных участков. Водитель не смог объяснить, откуда у него эти документы. А когда фото водителя иномарки показали свидетелям инцидента, люди опознали его.

Следователи продолжают изучать обстоятельства произошедшего.

Напомним, по результатам экзит-полов, на выборах мэра в Днепре победил действующий городской голова Борис Филатов.

Фото dnipro.depo.ua/

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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