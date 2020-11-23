В России снова хотят ужесточить правила владения оружием. Зачем?

Анастасия Иванова

Российские парламентарии готовят неприятное нововведение для владельцев охотничьего оружия. Законодатели прорабатывают возможность юридически приравнять гладкоствольные ружья со сверловкой Ланкастера (ее еще называют овально-винтовальной сверловкой) к нарезным карабинам. Владислав Гринкевич в журнале «Профиль» выяснил, так ли опасны «ланкастеры» и чем грозят рынку депутатские инициативы.

Проблемы в нарезку

В 1850 году британец Чарльз Ланкастер предложил необычную технологию сверловки. Суть ее в том, что в канале ствола делаются два очень-очень пологих нареза, плавно переходящих в поля, и если смотреть с торца, то канал кажется не круглым, а слегка овальным. «Овал» плавно закручивается вокруг своей оси, шаг большой, и визуально такой ствол не отличить от гладкого. Тем не менее пуля, выпущенная из него, вращается, летит дальше и бьет точнее, чем пуля из обычного гладкоствола. Одновременно «ланкастер» позволяет стрелять дробью; не блестяще, но приемлемо. По сути вышло нечто среднее между классическим гладкоствольным оружием и нарезным. Военных это изобретение не заинтересовало, зато охотникам понравилось, и они весьма активно использовали его до начала ХХ века.

Сегодня ружья со сверловкой Ланкастера в мире почти не используются. Россия является исключением, а причиной тому наше оружейное законодательство. Дело в том, что купить нарезной карабин у нас может лишь тот, кто не менее пяти лет владеет гладкоствольным ружьем. Зато ружья «ланкастер» по закону считаются гладкоствольными, но конструктивно и по функционалу (на дистанции в 100−200 м) обладают свойствами нарезного оружия. Данный факт очень радует многих охотников, ибо с гладкоствольной лицензией они могут заиметь «девайс», перекрывающий все их потребности. Но этот же факт раздражает кое-кого из чиновников, ибо они уверены, что затея с «ланкастером» и другими «квазинарезными» калибрами придумана лишь для того, чтобы превратить упомянутый выше пятилетний ценз в фикцию.

Госдума даже заказала специальное исследование, цель которого — установить, можно ли отнести «ланкастер» к нарезному оружию. Контракт на это исследование был размещен 3 сентября на сайте госзакупок. Его начальная стоимость составляла 4,66 млн рублей, но в ходе конкурса опустилась до 1,05 млн рублей. Победителем стал Московский государственный университет им. Ломоносова. Изыскания должны быть завершены к 30 декабря 2020 года.

Не очень гладко?

На сегодняшний день в России есть несколько калибров, которые принято называть условно нарезными, псевдонарезными или псевдогладкими и т. д. Это .366 ТКМ, 9,6/53 Lancaster, .366 Magnum, 345 ТК и 9×22 Altay.

Началось все в 2014-м, когда из-за западных санкций наши оружейники оказались отлучены от американского рынка, поглощавшего львиную долю их нарезной гражданской «стрелковки». Как признавал в 2019 году директор кластера «Вооружение» ГК «Ростех» Сергей Абрамов, выручка отрасли за время действия ограничений сократилась более чем на 10 млрд рублей. Что было делать? Резко нарастить продажи внутри страны не представлялось возможным, в том числе и из-за оружейного законодательства, ограничивающего доступ граждан к «нарезняку».

Для сведения: по данным Росгвардии, сегодня на руках у россиян 4,39 млн единиц гладкоствольного оружия и только 969 тыс. единиц нарезного. Предложения оружейников отменить или сократить пятилетний мораторий отметались властями. Тогда и было найдено паллиативное решение, способное хоть немного увеличить емкость гражданского рынка. Дело в том, что наш закон «Об оружии» позволяет делать на гладком стволе нарезную часть длиной до 140 мм — это называется сверловка Фосбери или «парадокс». Тоже старое изобретение, Джордж Фосбери запатентовал его в 1885 году, — так он хотел увеличить возможности обычных дробовиков. За эту соломинку и ухватились производители.

В 2015 году ижевская компания «Техкрим» презентовала охотничий патрон .366 ТКМ, разработанный на базе автоматного патрона 7,62×39. Он имел пулю калибра 9,6 мм массой 13,5 грамма и был совместим с магазином и затвором автомата Калашникова. Вятско-полянский завод «Молот-Оружие» (который и инициировал разработку патрона) быстро наладил выпуск гладкоствольных ружей ВПО-208 и ВПО-209, представлявших собой огражданенные карабины Симонова СКС и автоматы АК-47 и АКМ со стволами «парадокс» под .366 ТКМ.

Тема «зашла», гладкоствольные калашниковы и СКСы с удовольствием покупали охотники, начинающие стрелки-спортсмены и просто любители оружия. Линейка расширялась, вводились новые образцы, как на базе АК-платформы, так и чисто охотничьи. Через некоторое время многие модели стали выполняться еще и со стволами «ланкастер». К выпуску оружия под .366 подключились компания «Молот-Армз» и концерн «Калашников».

А вскоре «Техкрим» вывела на рынок патрон 9,6/53 Lancaster, базой для которого послужил винтовочный боеприпас 7,62×54R. Его производители тоже не обошли вниманием: появилась серия «Вепрей» от «Молот-Оружие», TG3 на базе СВД от концерна «Калашников», а еще всевозможные «болтовики» и т. д.

В 2019 году «Техкрим» начала продажи гладкоствольного патрона 345 ТК в пистолетном форм-факторе (напоминает знаменитый 9×19 Luger), под него «Калашников» выпустил ружье TR9 PARADOX — это гладкоствольный вариант нарезной «Сайги-9» (9×19 Luger). Причем магазины от «девятки» совместимы с патронами 345 ТК. Совсем недавно свой «пистолетный» патрон под названием 9×22 Altay анонсировал Барнаульский патронный завод. «Молот-Оружие» разрабатывает под него гладкоствольный карабин/ружье «Вепрь-9», а также перспективную модель, которая будет называться ВПО-285.

Без претензий к «сверловке»

История, как мы видим, старая. Много лет «ланкастер» никого особенно не пугал, и вдруг на тебе! Все это похоже на очередной приступ недоверия власти к владельцам оружия. Вот как, например, комментировал ситуацию в одном из своих интервью член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный: «Прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет». Никогда не думал, что покупаю ружье, чтобы заслужить доверие контролирующих органов.

К слову, это не первая атака государства на «ланкастер» и «парадокс». Весной 2019 года глава рабочей группы по анализу и совершенствованию законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контроля за оборотом оружия Александр Хинштейн говорил, что представители МВД и Росгвардии поддерживают его идею ужесточить оборот псевдонарезных стволов.

«Ланкастер у нас де-юре проходит как гладкоствол, но при этом из-за особой сверловки ствола имеет убойные характеристики, сравнимые с винтовкой Мосина», — цитировала Хинштейна «Парламентская газета».

Тогда поводом для «оружейного обострения» стали трагические события в Керчи. В октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа при помощи самодельного взрывного устройства и дробовика убил 21 человека и ранил 67. Рабочая группа должна была выявить слабые места оружейного законодательства, с тем чтобы обезопасить учебные заведения и места массового пребывания граждан. В качестве «слабых мест» выбрали «ланкастеры» и «парадоксы», хотя до сих пор никто не привел какой-либо отрицательной статистики, связанной с этими калибрами.

«Российское общество имеет пятилетний опыт „сосуществования“ с „ланкастерами“ и „парадоксами“, за это время не случилось ничего страшного, что можно было бы связать с появлением этого оружия в обороте», — заявил эксперт по охоте и оружейный блогер Евгений Спиридонов.

Он также напомнил, что двустволка на базе МР-27 со стволами «ланкастер» присутствует на рынке более 10 лет, и каких-либо претензий или вопросов к ней со стороны законодателей за это время не возникало.

Не та система

Что касается возможностей псевдонарезного оружия, то опрошенные стрелки-спортсмены, эксперты по гражданскому оружию и охотники уверяют, что сравнивать его с настоящими винтовками и карабинами как минимум некорректно. Эксперт Минюста Василий Мазаев напомнил, что ни одна армия мира не приняла и даже не пыталась принять на вооружение стрелковые системы с овально-винтовальной сверловкой ствола.

«Если бы „ланкастер“ мог конкурировать по эффективности с нарезным оружием, наверняка кто-нибудь использовал бы его», — сказал он.

Да, патроны .366 ТКМ и 9,6×53 Lancaster обладают высокой дульной энергией — до 2500 Дж и до 3800 Дж соответственно, а также высокой убойностью. Но и пулевые патроны 12 калибра могут иметь дульную энергию 3000 Дж и больше, с ними выходят на кабана, лося, медведя. Что касается кучности стрельбы, то .366 ТКМ и 9,6×53 Lancaster способны показать результаты, близкие к нарезным аналогам, но только на дистанциях в 50−100 метров. А на таком расстоянии порой хорошо ложатся и обычные гладкоствольные пули.

«С развитием современных пулевых патронов возможности гладкоствольного оружия 12 и 20 калибра приближаются к показателям охотничьих нарезных патронов, — пояснил мастер спорта по практической стрельбе Александр Шорваев. — В этом контексте патрон 9,6 „ланкастер“ чем-то особенным не выделяется».

Евгений Спиридонов предложил сравнить возможности винтовки СВД (калибр 7,62×54R) и ружья TG3 от концерна «Калашников». Последнее является клоном СВД, но со сверловкой Ланкастера и под патрон 9,6/53 Lanсaster. На дистанции в 100 метров оба комплекса, по его словам, демонстрируют близкие результаты — группа из четырех выстрелов укладывалась в пределах 40 мм. Но при стрельбе на 200 и 300 метров «ланкастер» резко «сдает», его кучность уже в два-три раза хуже, чем у винтовки, при этом СТП гладкой пули заметно падает.

«Законы баллистики обмануть невозможно, — комментирует Спиридонов. — Короткая тяжелая пуля быстро теряет скорость и энергию, и поэтому пределом для данного оружейного комплекса является дистанция 300 метров. А СВД способна поражать цели на дистанции 700 и более метров».

То есть TG3 превосходит классический гладкоствол, но проигрывает схожему нарезному комплексу как минимум в три, а реально и в четыре раза и более по кучности и дальности прогнозируемого поражения цели.

В то же время на «обычных» охотничьих дистанциях (не больше 150−200 метров) тяжелая пуля «ланкастера» имеет достаточную энергетику и кучность, а в случае промаха менее склонна к рикошету, и если что, не улетит так далеко, как нарезная.

Найти и уничтожить

Понятно, что описанные эксперименты нельзя сравнивать с полноценным исследованием. Этим сейчас и должны заниматься эксперты МГУ. Хотя, по словам Мазаева, к анонсированному исследованию тоже есть вопросы. Смущает тот факт, что стоимость контракта в ходе тендера упала с 4,6 млн до 1,05 млн — слишком большая разница. Вдобавок к таким изысканиям хорошо бы подключать промышленные НИИ, производителей и испытателей оружия.

Еще один вопрос: что будет с рынком, если депутатам все же удастся приравнять «ланкастер» и «парадокс» к нарезному оружию? Представим, что это случилось. Что тогда делать с образцами, которые лежат на складах и в магазинах, находятся у владельцев? Изымать и уничтожать? А за чей счет и кто возместит потраченные деньги всем категориям физических и юридических лиц? Допустим, можно не уничтожать, а изымать и хранить, но куда поместить тысячи единиц оружия и сотни тысяч патронов? А еще при переводе гладкоствольных ружей в категорию нарезного оружия потребуется оплатить сертификацию всех моделей и произвести контрольный отстрел каждой единицы…

Самим производителям придется сокращать ассортимент, ведь по «нарезным» лицензиям «парадоксы» и «ланкастеры» вряд ли кому нужны. А в гладкоствольной линейке «Молот-Оружие» указаны 45 позиций, из них 31 позиция приходится на оружие под патроны .366 ТКМ и 9,6×53 Lancaster и только 14 — на 12-й калибр.

Производители гражданской «стрелковки» и так сидят на голодном пайке, ведь из-за постоянных ужесточений отечественный рынок съеживается: по данным Росгвардии, в 2017 году в РФ было 4,3 млн владельцев оружия, а в 2019-м — только 3,9 млн. В такой ситуации остается последний вопрос: стоит ли затевать подобные «танцы с бубнами», когда польза, мягко говоря, не очевидна, а издержки и опасности налицо?