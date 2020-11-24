Больше НАТО — «больше тяготение Абхазии и Южной Осетии к России»

Лидия Мартынова

Усиление присутствия НАТО в Закавказье усилит нестабильность в регионе, и это учитывают в США, заявил ИА Newstes доцент кафедры правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС кандидат юридических наук Рафаэль Клычев, комментируя обращение грузинских экспертов и политологов к госсекретарю США Майку Помпео с письмом о необходимости размещения в Грузии американских военных на постоянной основе.

Среди подписавших письмо 50 человек — бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс-глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили и др. Поддерживающие это предложение объясняют «необходимость» размещения баз США в том числе тем, что в Нагорный Карабах введены российские миротворцы.

Как подчеркнул Клычев, введение российских военных в Карабах носит миротворческий характер «с четко определенными гуманитарными и силовыми функциями, предусмотренными соглашением сторон конфликта». Он отметил, что, помимо Азербайджана и Армении, наблюдение осуществляют и страны Минской группы, США, Франция, Германия, Турция и другие, «что гарантирует абсолютно миротворческую функцию наших военных в Нагорном Карабахе».

«Апеллирование „Сообщества безопасности и внешней политики Грузии“ к факту введения миротворческого контингента в Карабах как проявлению угрозы для Грузии и обращение к государственному секретарю США с просьбой открытия базы США в Грузии для восстановления военного баланса в регионе не имеют объективных причин, так как увеличение присутствия НАТО не добавляет стабильности в этом сложном регионе», — заявил Клычев.

По его словам, чем больше будет в регионе присутствие подразделений НАТО, «заявляющего о непризнании договоров о союзничестве и стратегическом партнерстве России с Абхазией и Южной Осетией, тем сильнее будет тяготение к России этих стран».

«Усиление контингента НАТО создает угрозу союзникам России, а это не способствует дипломатическим усилиям по урегулированию отношений между Грузией и Абхазией и Южной Осетией», — отметил он.

Возможно, сказал Клычев, часть экспертов в Грузии примеряет азербайджанский алгоритм «восстановления территориальной целостности», однако это неприемлемо по отношению к Абхазии и Южной Осетии.

«Россия признала эти государства и заключила союзнические договора, что подразумевает совместную оборону в случае военных действий. В отличие от Карабаха, который не был признан даже самой Арменией. Поэтому прямые параллели между Нагорным Карабахом и Абхазией и Южной Осетией проводить ошибочно, как в юридическом, так и в военном отношении они отличаются друг от друга», — заявил эксперт.

Учитывая достаточно тесные взаимоотношения Грузии и НАТО в последнее десятилетие, присутствие военных США на постоянной основе теоретически возможно, как результат решения суверенных государств, считает Клычев. Однако НАТО уже присутствует в Грузии достаточно ощутимо и увеличение такого присутствия вызовет больше напряженности в Закавказье, заявил он. По словам Клычева, власти США, как демократы, так и республиканцы, не могут не осознавать риски, которые могут возникнуть в случае нахождения американской базы в Грузии.

«Заявление главы Пентагона Кристофера Миллера о том, что к 15 января численность американских военнослужащих как в Ираке, так и в Афганистане не будет превышать 2 500 человек означает вывод военных подразделений в общем количестве до 3 000 человек. Это говорит о том, что США уменьшают военное присутствие за пределами своих границ, на этом фоне обращение „Сообщества безопасности и внешней политики Грузии“ о постоянном присутствии американских вооруженных сил в Грузии кажется нелогичным», — заключил Клычев.