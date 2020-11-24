Больше НАТО — «больше тяготение Абхазии и Южной Осетии к России»
Усиление присутствия НАТО в Закавказье усилит нестабильность в регионе, и это учитывают в США, заявил ИА Newstes доцент кафедры правового обеспечения деятельности органов власти Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС кандидат юридических наук Рафаэль Клычев, комментируя обращение грузинских экспертов и политологов к госсекретарю США Майку Помпео с письмом о необходимости размещения в Грузии американских военных на постоянной основе.
Среди подписавших письмо 50 человек — бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс-глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили и др. Поддерживающие это предложение объясняют «необходимость» размещения баз США в том числе тем, что в Нагорный Карабах введены российские миротворцы.
Как подчеркнул Клычев, введение российских военных в Карабах носит миротворческий характер «с четко определенными гуманитарными и силовыми функциями, предусмотренными соглашением сторон конфликта». Он отметил, что, помимо Азербайджана и Армении, наблюдение осуществляют и страны Минской группы, США, Франция, Германия, Турция и другие, «что гарантирует абсолютно миротворческую функцию наших военных в Нагорном Карабахе».
По его словам, чем больше будет в регионе присутствие подразделений НАТО, «заявляющего о непризнании договоров о союзничестве и стратегическом партнерстве России с Абхазией и Южной Осетией, тем сильнее будет тяготение к России этих стран».
Возможно, сказал Клычев, часть экспертов в Грузии примеряет азербайджанский алгоритм «восстановления территориальной целостности», однако это неприемлемо по отношению к Абхазии и Южной Осетии.
Учитывая достаточно тесные взаимоотношения Грузии и НАТО в последнее десятилетие, присутствие военных США на постоянной основе теоретически возможно, как результат решения суверенных государств, считает Клычев. Однако НАТО уже присутствует в Грузии достаточно ощутимо и увеличение такого присутствия вызовет больше напряженности в Закавказье, заявил он. По словам Клычева, власти США, как демократы, так и республиканцы, не могут не осознавать риски, которые могут возникнуть в случае нахождения американской базы в Грузии.