«Израиль толкает Баку против Ирана, но Алиеву нужен Карабах, а не Тебриз»

Лидия Мартынова

В начале войны в Карабахе между Арменией и Азербайджаном группа вашингтонских «ястребов» из неоконсервативных аналитических центров, таких как Институт Хадсона и Фонд защиты демократий (FDD), призвали Соединённые Штаты поддержать Азербайджан. Они продвигали версию о том, что Армения была союзником Ирана, а Азербайджан — союзником Израиля. Таким образом, победа Азербайджана была бы выгодна Израилю. Однако, как пишет сегодня, 24 ноября, на сайте Института ответственного государственного управления Куинси (Вашингтон) политический обозреватель Эльдар Мамедов, судьба Нагорного Карабаха не интересует американских неоконсерваторов.

Как и почти всё, что связано с Большим Ближним Востоком, для них самое важное — Иран. Согласно их ожиданиям, победа Азербайджана побудит иранских азербайджанцев (около 25 процентов населения Исламской Республики), компактно проживающих в северо-западном регионе ИРИ, «восстать против Ирана за его предполагаемую поддержку Армении» — обвинение, которое они стремились поддержать путём распространения дезинформации. Восстание азербайджанцев откроет заветную мечту вашингтонских ястребов — крах иранского государства.

Активная военная фаза войны в Нагорном Карабахе и вокруг него завершилась 10 ноября перемирием при содействии России. По его условиям, Азербайджан обеспечил возвращение всех своих территорий, окружающих Нагорный Карабах, которые четверть века удерживались армянскими войсками. Около 2000 российских миротворцев вошли в регион, чтобы закрепить новый статус-кво, установившийся по итогам боевых действий в пользу Азербайджана. На первый взгляд, в таком исходе Израиль — победитель. Однако гораздо менее ясно, принесёт ли это ему дополнительные стратегические выгоды в конфликте с Ираном, отмечает Мамедов.

Азербайджано-израильские отношения основаны на сделке, согласно которой Израиль продаёт Азербайджану оружие, покупает у него нефть (по некоторым оценкам, до 40 процентов всего импортируемого еврейским государством чёрного золота) и лоббирует интересы Баку в Вашингтоне.

«Как и многие ближневосточные автократы, президент Азербайджана Ильхам Алиев, похоже, считает, что дорога в Вашингтон лежит через Иерусалим. Израиль, в свою очередь, закрепляется на северных границах Ирана для сбора разведданных или даже в качестве стартовой площадки для потенциального военного нападения на Иран», — отмечает политобозреватель.

Война подтвердила полезность этих отношений для Азербайджана, констатирует он. Современное израильское вооружение, особенно беспилотные летательные аппараты, сыграло фундаментальную роль в разгроме Армии обороны Нагорного Карабаха. Таким образом, Израиль показал себя ценным партнёром для Азербайджана. Это актив, который Баку будет продолжать развивать. Между тем, с точки зрения Азербайджана, установившееся перемирие — это незавершённое дело, пишет Мамедов.

«По сути, это снова замораживает конфликт, даже если это происходит на условиях, весьма выгодных для Азербайджана. Но часть Нагорного Карабаха всё ещё находится за пределами суверенитета Азербайджана, и статус региона, вероятно, останется неопределённым в обозримом будущем. Азербайджану понадобится помощь Израиля в обеспечении американской поддержки в будущих дипломатических битвах за окончательное урегулирование, а также его оружие, чтобы сохранить качественное преимущество над Арменией. Взамен Азербайджан продолжит позволять израильским агентам действовать на своей территории с Ираном в прицеле. Однако надежды произраильских ястребов в Вашингтоне на то, что Азербайджан пойдёт дальше и будет способствовать их планам по дестабилизации Ирана, сводятся к принятию желаемого за действительное», — отмечает автор публикации.

Во время войны Алиев весьма умело руководил отношениями с Тегераном. Он опроверг сообщения некоторых азербайджанских СМИ о том, что Иран помог Армении с поставками оружия из России. В маневре, рассчитанном на то, чтобы нейтрализовать потенциальную склонность Ирана к Армении, он и его помощники изо всех сил старались подчеркнуть «дружбу» и «глубокие связи» между Баку и Тегераном. Тем временем сам Иран, опасаясь собственного азербайджанского меньшинства, направил политические и религиозные послания, чтобы заверить северного соседа в своей поддержке территориальной целостности Азербайджана. Верховный руководитель ИРИ аятолла Сейид Али Хаменеи подчеркнул этот момент в своём выступлении 3 ноября, излагая подход Ирана к карабахскому конфликту. На этом основании заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи представил иранский план карабахского урегулирования во время его визитов в четыре столицы — Баку, Москву, Ереван и Анкару.

«Делая вид, что он сдвинулся в про-бакинском направлении, Тегеран стремился обезопасить свой северный фланг от потенциальных волновых эффектов конфликта. Этот ход был не совсем удачным. Один пункт соглашения о перемирии наносит ущерб интересам Ирана. Это создание прямого сухопутного коридора, соединяющего Азербайджан с его анклавом Нахичевань через южную территорию Армении, которая в свою очередь обеспечивает 35-километровый армяно-иранский сухопутный контакт. То, что интересы Ирана не были приняты во внимание, подчёркивает его слабость в регионе», — считает Мамедов.

Однако сомнительно, чтобы Ильхам Алиев попытался использовать это, чтобы разжечь новый конфликт с Ираном.

«Во-первых, в отличие от своего предшественника в начале 1990-х годов Абульфаза Эльчибея, он не является идеологическим пантюркистом. Его амбиции, похоже, ограничиваются восстановлением территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах. Другими словами, приоритетом Алиева является Карабах, а не Тебриз (главный город иранского Азербайджана). Кроме того, у него уже есть много дел — восстановление возвращённых территорий потребует огромных ресурсов, и всё это в контексте экономического спада в крупнейшей закавказской республике. Что касается других проблем — пандемии, коррупции, необходимости экономической модернизации — они отошли на второй план во время войны, но не исчезли, и Баку ещё придётся с ними бороться. В этих условиях конфликт с Ираном — последнее, что нужно Алиеву», — уверен автор публикации.

Азербайджан продолжит взаимовыгодные отношения с Израилем, но они будут основаны на целесообразности и национальных интересах, а не на надуманных антииранских схемах, разработанных кабинетными воинами в вашингтонских аналитических центрах, подытоживает Мамедов.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.