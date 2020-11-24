Израильско-саудовская двусмысленность секретного визита: был ли Нетаньяху?

Анастасия Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил с секретным визитом Саудовскую Аравию. Сообщения об этом, распространённые ранее местными СМИ, подтвердил сегодня, 23 ноября, министр просвещения Израиля Йоав Галант, передаёт Reuters.

В интервью «Галей ЦАХАЛ» (Армейское радио Израиля) Галант назвал поездку Нетаньяху «грандиозным успехом», имеющим большое значение. Министр при этом напомнил, речь идёт о первом ставшем общеизвестным визите главы израильского правительства в крупнейшую арабскую монархию, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.

Между тем официальные лица в Эр-Рияде опровергли факт визита главы правительства еврейского государства в королевство. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд в беседе с телеканалом «Аль-Арабия» заявил, что израильтян не было на встречах, прошедших накануне в саудовском городе Неом с участием наследного принца Мухаммеда бин Салмана и госсекретаря США Майка Помпео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил 22 ноября секретный визит в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и госсекретарём США Майком Помпео. Во время поездки в королевство, которая состоялась в минувшее воскресенье, главу правительства сопровождал руководитель израильской внешней разведки («Моссад») Йоси Коэн. Как сообщало ИА Newstes, об этом ранее в понедельник написала газета The Times of Israel со ссылкой на «осведомлённые источники». Утверждалось, что Нетаньяху провёл пять часов в Неоме, высокотехнологичном саудовском городе на побережье Красного моря, во время первой известной встречи на высшем уровне между лидерами Израиля и Саудовской Аравии. В это время так находился и шеф Госдепа Помпео.