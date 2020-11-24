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Командующий ЦВО провел консультации с министром обороны Таджикистана

Командующий ЦВО провел консультации с министром обороны Таджикистана

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в Душанбе обсудил с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и поддержания безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщила пресс-служба округа.

Лапин отметил положительную динамику во взаимодействии ЦВО и Таджикистана при совместной подготовке личного состава и подразделений. Количество масштабных совместных мероприятий за три года выросло почти в два раза — до 12.

Офицеры органов управления и подразделений вооруженных сил Таджикистана традиционно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, а также в оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава военного округа, командно-штабных тренировках и учениях.

«Качество проведения мероприятий позволило получить громадный опыт в подготовке и слаженности органов военного управления, увязать системы ведения разведки и огневого поражения, а также прийти к единой тактике с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике», — отметил командующий войсками ЦВО.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам поддержания безопасности в Центрально-азиатском регионе. Кроме того, командующий войсками выступил перед руководящим составом Таджикистанf с докладом по региональной безопасности и задачам совместной подготовки на 2021 год.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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