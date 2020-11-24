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Лукашенко заинтересован в сотрудничестве с западными странами

Лукашенко заинтересован в сотрудничестве с западными странами

Белоруссия очень заинтересована в эффективном сотрудничестве с другими странами. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава государства Александр Лукашенко.

«С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Белоруссия придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», — сказал он на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

Кроме того, Лукашенко еще раз подчеркнул, что только граждане страны имеют право решать, как будет развиваться Белоруссия.

«Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность. Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство», — заявил он.

Напомним, страны Запада не признали итогов президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. По официальным данным, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. В ответ на подавление протестов страны ЕС и США ввели санкции против ряда чиновников Белоруссии, а также самого белорусского лидера, которого отказались признавать избранным главой республики. Несмотря на это иностранные послы продолжают прибывать в Белоруссию. В этот раз Лукашенко встретился с послами Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена. В начале ноября президент Белоруссии принял верительные грамоты еще от шести послов и апостольского нунция.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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