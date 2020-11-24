Лукашенко заинтересован в сотрудничестве с западными странами
Белоруссия очень заинтересована в эффективном сотрудничестве с другими странами. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава государства Александр Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко еще раз подчеркнул, что только граждане страны имеют право решать, как будет развиваться Белоруссия.
Напомним, страны Запада не признали итогов президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. По официальным данным, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. В ответ на подавление протестов страны ЕС и США ввели санкции против ряда чиновников Белоруссии, а также самого белорусского лидера, которого отказались признавать избранным главой республики. Несмотря на это иностранные послы продолжают прибывать в Белоруссию. В этот раз Лукашенко встретился с послами Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена. В начале ноября президент Белоруссии принял верительные грамоты еще от шести послов и апостольского нунция.