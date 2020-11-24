Мэром Ровно стал ярый противник Хэллоуина и ЛГБТ

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ровно подвели итоги второго тура выборов мэра. Как сообщает гражданская сеть ОПОРА, новым руководителем города стал кандидат от партии «Европейская солидарность» Александр Третьяк.

Он набрал 50,24% голосов избирателей (27 451 человек), тогда как за кандидата от партии «Рівне Разом» Виктора Шакирзяна проголосовали 26 057 человек.

Разница составила 1319 голосов.

В первом туре 25 октября Шакирзян набрал 19,84%, а Третьяк — 16,93% голосов.

По данным СМИ, Александр Третьяк является ректором Ровенской духовной семинарии и академии, а также одним из инициаторов запрета рекламы праздника Хэллоуин в Ровно. Он также высказывался против ратификации украинским парламентом Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия, и за запрет «Маршей равенства», называя представителей ЛГБТ «извращенцами».

Напомним, явка избирателей в успевшем стать скандальным втором туре голосования на выборах мэра 11 украинских городов составила 29,53%.

Фото Facebook Петра Порошенко