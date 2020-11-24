Обойдемся без "формулы Штайнмайера": Франция похвалила Украину за стремление урегулировать ситуацию с ОРДЛО

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на проваленные попытки имплементировать так называемую «формулу Штайнмайера» в свое законодательство, Украина в целом показала преданность обязательствам в имплементации Минских договоренностей.

Об этом говорится в обнародованном 23 ноября заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции, передает Укринформ.

«12 декабря 2019 Украина в очередной раз продлила действие действующего закона (об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей), чтобы избежать правового вакуума, демонстрируя соблюдения обязательств по полной имплементации Минских договоренностей», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции отметили, что лидеры стран Нормандского формата на Парижском саммите в декабре 2019 согласовали, что украинскому законодательству будет включена так называемая «формула Штайнмайера».

После этого, констатирует официальный Париж, дискуссии о модальности применения «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве продолжились в рамках Трехсторонней контактной группы.

«Мы разочарованы, что эти дискуссии не достигли прогресса на протяжении нескольких недель, что не оставило Украину другого варианта, чем продолжить действие существующего текста (закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО)», — отметили во французском МИД.

Официальный Париж подчеркнул, что совместно с Берлином продолжит прилагать усилия для достижения прогресса в утверждении мира и стабильности на Донбассе.

Как известно, так называемая «формула Штайнмайера» определяет порядок имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, включая условия проведения выборов в ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на возможности таких выборов по международным стандартам и под контролем ОБСЕ только после полного вывода российских войск, восстановление контроля над украинской-российской границей и утверждения конституционного порядка Украины в Донбассе.

Кроме того, на прошлой неделе в украинской делегации в ТКГ заявили о сомнениях относительно имплементации «формулы Штайнмайера» до конца этого года. Соответствующий проект закона еще не готов.

Напомним, принятый 12 декабря 2019, Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» остается в силе до 31 декабря 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в отношении пятого президента Петра Порошенко. В частности, Кравчук напомнил, что Порошенко подписал невыгодные для Украины Минские соглашения, которые в полном объеме не выполняются ни одной из сторон и на выполнении которых спекулирует Россия.

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