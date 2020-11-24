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Пьяный чиновник сбил двух медиков на пешеходном переходе: момент попал на видео

Пьяный чиновник сбил двух медиков на пешеходном переходе: момент попал на видео

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В городе Шепетовка Хмельницкой области чиновник «Центра пробации» на пешеходном переходе сбил двух медсестер. Об этом сообщают «Надзвичайні новини».

По словам свидетелей ДТП, водитель был настолько пьян, что еле держался на ногах. Сразу после аварии чиновник пытался забрать автомобильные номера — на них лежала одна из пострадавших. Затем он скрылся с места происшествия.

Через некоторое время чиновник сам пришел в полицию и признался в содеянном.

Пострадавшие работают медсестрами в Шепетовской районной больнице, по переходу они возвращались домой. Одна из женщин получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа. У другой — закрытый перелом таза и множественные ушибы тела.

В комментариях пользователи возмущаются ситуацией: «Реальные действия в данной ситуации, чтобы аппарат чиновников в организации, где работал пьяный „шумахер“, собрали всю сумму на лечение пострадавших женщин».

Ранее двое медиков получили серьезные травмы в ДТП в Ровенской области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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