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Пять лет турецкому «удару в спину» России в Сирии: Липецк помянул героя

Пять лет турецкому «удару в спину» России в Сирии: Липецк помянул героя

Прошло пять лет со дня трагической гибели русского лётчика в Сирии, боевой самолёт которого был сбит турецким истребителем F-16. Командир бомбардировщика Су-24 Герой России Олег Пешкова похоронен на Городском кладбище Липецка. Именно здесь, чтобы почтить память русского офицера, сегодня, 24 ноября, собрались его близкие, а также военные лётчики, представители городской и областной администрации. В начале церемонии к собравшимся обратился командир Липецкого авиацентра Юрий Сушков.

«Эта военная операция должна была навести порядок, закончить действия террористов в Сирии. Но для нас война началась именно в этот день — 24 ноября 2015 года, когда погиб наш друг, лётчик Олег Пешков. Да, люди умирают каждый день — кто-то от старости, кто-то от болезней. Но есть те, кто героически уходит из этой жизни, таких мы будем помнить всегда. И мне очень приятно, что Олег Пешков — лётчик нашего коллектива», — сказал Юрий Сушков, пишет портал lipetskmedia.ru.

Военный отметил, что память о герое живёт во многих городах России и даже за границей. Так, имя Олега Пешкова носит улица на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Там же сегодня состоялось открытие бюста Пешкова.

Пилотируемый подполковником Олегом Пешковым Су-24 в ходе антитеррористической операции России в Сирии был сбит турецким истребителем. Экипаж бомбардировщика катапультировался: командир боевой машины подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли протурецкими боевиками, штурман капитан Константин Мурахтин приземлился живым вне зоны обстрела. В ходе проведённой затем поисково-спасательной операции он был эвакуирован спецназом Сирии и России на авиационную базу «Хмеймим». Во время данной операции погиб один российский военнослужащий — морской пехотинец Александр Позынич.

Указом президента Владимира Путина от 25 ноября 2015 года Олегу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

Спустя три дня, 28 ноября, Путин подписал «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции». Согласно данному указу на территории России временно был введён запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию страны отдельных видов турецких товаров. Был введён запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ и оказание услуг на территории России, а также запрет для работодателей на привлечение с 1 января 2016 года работников из числа граждан Турции.

Отношения России и Турции после «удара в спину», как по горячим следам инцидента пять лет назад охарактеризовал поступок ВВС ближневосточной страны-члена НАТО глава российского государства, были основательно испорчены и фактически «заморожены» до конца июня 2016 года. Именно тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган написал личное письмо Владимиру Путину, где принёс официальные извинения за сбитый Су-24 и гибель российского военнослужащего. 27 июня 2016 года Эрдоган в своём послании также подчеркнул готовность сделать всё возможное для восстановления партнёрства между Турцией и Россией С этого времени Москва сочла возможным приступить к постепенной нормализации отношений с Анкарой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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