Российско-белорусские армейские учения «Запад-2021» пройдут на 5 полигонах

Анастасия Иванова

Оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» будут носить масштабный характер, они пройдут в Белоруссии на пяти полигонах. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин.

«Масштаб будет больше (по сравнению с учениями „Славянское братство-2020“). Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Беларуси» — сказал Хренин.

Глава белорусского Минобороны отметил, что учениям «Запад-2021» будет предшествовать «огромный комплекс подготовительных мероприятий».

Министр также сообщил, что Белоруссия будет модернизировать свою военную технику и закупать новую.

«В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35.Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А», — заявил министр обороны Белоруссии.