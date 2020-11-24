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Российско-белорусские армейские учения «Запад-2021» пройдут на 5 полигонах

Российско-белорусские армейские учения «Запад-2021» пройдут на 5 полигонах

Оперативные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» будут носить масштабный характер, они пройдут в Белоруссии на пяти полигонах. Об этом заявил в понедельник министр обороны республики Виктор Хренин.

«Масштаб будет больше (по сравнению с учениями „Славянское братство-2020“). Это будет происходить на пяти полигонах у нас в Беларуси» — сказал Хренин.

Глава белорусского Минобороны отметил, что учениям «Запад-2021» будет предшествовать «огромный комплекс подготовительных мероприятий».

Министр также сообщил, что Белоруссия будет модернизировать свою военную технику и закупать новую.

«В следующем году продолжим закупку самолетов Су-30 СМ, планируем закупить еще четыре, также подписан контракт в РФ и планируем в следующем году четыре вертолета Ми-35.Также мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А», — заявил министр обороны Белоруссии.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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