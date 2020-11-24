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Штаб Байдена подтвердил передачу ему президентских полномочий

Штаб Байдена подтвердил передачу ему президентских полномочий

Штаб Джозефа Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах.

«Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти. Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах», — говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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