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Спортсменка сочла Зеленского растолстевшим

Спортсменка сочла Зеленского растолстевшим

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Для президента Владимира Зеленского лечение от коронавируса обернулось неожиданным побочным эффектом. В соцсетях не могли не обратить внимание, что за те две недели, что глава государства не появлялся на публике, он резко прибавил в весе.

Так, яркий комментарий на странице президента в Facebook оставила спортсменка и волонтерка ГО MotoHelp. В соцсетях она пишет под псевдонимом Скажена Тигра.

«А рожу-то какую наел! С продуктами, наверное, все хорошо. Не то, что в государственных больницах», — отметила блогер под последним видеообращением Зеленского. Комментарий собрал около шестисот лайков.

Спортсменка работает в Школе гребли, а также занимается бегом, плаванием, пропагандирует поездки на велосипеде в городе.

Напомним, Владимир Зеленский 9 ноября объявил, что болен COVID-19 и самоизолируется. Позже было заявлено, что президента будут лечить в больнице «Феофания». 23 ноября глава государства рассказал, что уже здоров — тест показал негативный результат.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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