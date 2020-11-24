В ДТП погиб основатель Lviv Fashion Week

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во Львове в ДТП погиб известный дизайнер, основатель и куратор Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет.

Как говорят в полиции, авария случилась вечером 23 ноября на трассе Львов — Шегини в районе села Бартатов Городокского района. Когда Нестеренко-Ланько переходил дорогу, его сбила машина. Пострадавший скончался до приезда скорой.

ДТП произошло на хорошо освещенном пешеходном переходе. Молодого водителя Nissan задержали. Выясняется, по какой причине автовладелец не заметил пешехода на дороге.

Фото Ольга Березюк/Facebook