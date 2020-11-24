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В Париже посетовали, что Украине мешают реализовывать «формулу Штайнмайера»

В Париже посетовали, что Украине мешают реализовывать «формулу Штайнмайера»

Франция выразила сожаление, из-за того что что в ТКГ по Донбассу прекратили обсуждать имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Соответствующее заявление 23 ноября сделал официальный представитель французского МИДа, выступая на брифинге в Париже.

Он напомнил, что на парижском саммите главы государств и правительств стран «Нормандской четверки» договорились о необходимости имплементации в законодательство Украины так называемой «формулы Штайнмайера», которая конкретизирует условия вступления в силу закона об «особом порядке местного самоуправления ОРДЛО».

«12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действие закона, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению минских соглашений. С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются дискуссии о точных способах включения „формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти обсуждения не продвигаются в течение нескольких недель, и Украине не остается другого выбора, кроме как обновить существующий текст», — заявил спикер.

Из его слов получается, что Украина должна не имплементировать сама «формулу» в свое законодательство, а только «обсуждать» этот процесс в ТКГ. И это является признаком «приверженности Минским соглашениям».

То есть выходит, что с точки зрения французов, даже положения компромиссной «формулы Штайнмайера» Киеву выполнять вовсе необязательно.

При таком подходе любые договоренности по Донбассу, достигнутые в рамках «нормандского формата», становятся не обязательными для выполнения, а лишь предметом для дальнейших дискуссий.

Стоит отметить, что в Киеве данный «месседж» от западных партеров давно уловили и разработали свой план по Донбассу, в котором нет ничего от формулы «Штайнмайера» и Минских соглашений. Ну разве что они там упоминаются.

Как сообщало ИА Newstes, оценивая сложившуюся ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в том, что они потакают украинской стороне в невыполнении Минских соглашений.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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