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Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА: кто такой Василий Хома

Зеленский назначил нового главу Сумской ОГА: кто такой Василий Хома

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

С 23 ноября главой Сумской облгосадминистрации будет Василий Хома, юрист из Харькова, долгое время работавший на госслужбе при Харьковской ОГА. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский.

Василию Хоме 54 года. Он родился во Львовской области, там получил среднее образование и закончил медицинское училище. Второе образование получал в Харькове в юридическом институте, после чего работал юрисконсультом в городском совете.

Хома успел побывать депутатом Харьковского горсовета, советником главы Харьковской ОГА, заместителем главы ОГА и руководителем аппарата облгосадминистрации.

В 2015 году Хома получил диплом магистра государственного управления в академии при президенте Украины. Последнее место работы юриста — «Международная страховая компания». Хома там является главой ревизионной комиссии.

Фото khoma.info

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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