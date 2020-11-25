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Байден готов лично встретиться с Трампом

Байден готов лично встретиться с Трампом

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джозеф Байден заявил, что готов встретиться с действующим главой государства Дональдом Трампом, если тот попросит.

«Конечно, я встречусь, если он попросит», — цитируют Байдена журналисты его пула.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Республиканец Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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