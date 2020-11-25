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Байден: «Мы столкнулись совершенно с другим миром»

Байден: «Мы столкнулись совершенно с другим миром»

Джозеф Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил, что его администрация не будет «третьим сроком» Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом.

«Это не третий срок Обамы. Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», — сказал Байден в интервью MSNBC.

Ранее Байдена критиковали за то, что он готовится назначить в свою администрацию людей, известных по администрации Обамы, а не новые лица.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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