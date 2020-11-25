Был награжден медалью за Светлодарскую дугу: стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 24 ноября

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Стало известно имя украинского военнослужащего, погибшего в районе Авдеевки 24 ноября. В Facebook городского совета Фастова сообщили, что воин был уроженцем города, имел звание старшего солдата.

31-летний Вячеслав Минкин был женат, имел сына.

В 2019 году его наградили медалью за участие в боях «Светлодарская дуга».

О дате, времени и месте прощания с военнослужащим будет сообщено дополнительно.

Напомним, военный стал жертвой вражеского снайпера.