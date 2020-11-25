Израиль вышел из «тени»: иранские цели атакованы от Голан до Дамаска

Анастасия Иванова

По меньшей мере 10 человек погибли в ночь на 25 ноября в результате очередных израильских авиаударов по иранским целям в Сирии. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам, находящимся в ведении сил спецназначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и поддерживаемой Тегераном ливанской «Хизбаллы». По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), среди погибших были пять бойцов «Кодс», передаёт агентство France-Presse (AFP).

Представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что восемь целей были поражены в районах, простирающихся от контролируемой сирийцами стороны Голанских высот до окраин Дамаска. По его словам, в их число входил «иранский штаб» в международном аэропорту Дамаска, «секретный военный объект, где размещались иранские военные делегации», а также подразделения 7-й дивизия ВС Сирии. Сирийские зенитно-ракетные комплексы также пострадали после ракетного обстрела израильскими самолётами.

В последние годы Израиль регулярно наносил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии, но в предыдущие месяцы он активизировал воздушные рейды в ходе того, что источники в западной разведке называют «теневой войной», направленной на уменьшение влияния Тегерана в арабской республике. Однако атака в среду поразила гораздо более широкий круг целей, чем обычно, и израильские военные более открыто рассказывали о деталях, чем в прошлом, публично подчеркнув свою цель — максимально снизить уровень военного присутствия Ирана к Сирии, отмечает AFP.

Силы «Кодс» отвечают за поддержку союзников Тегерана в прокси-конфликтах на Ближнем Востоке, координируют действия шиитских ополченцев в Йемене, Ливане, Ираке и других местах.

На прошлой неделе Иран пообещал Израилю «сокрушительный ответ» на его попытки нанести ущерб роли Исламской Республики в Сирии, заявив, что «эра израильских атак в арабской республике окончена». Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил 22 ноября, что «сионистский режим (Израиль) хорошо осознаёт, что эпоха (его) нападений и бегства в Сирии закончилась, и поэтому они очень осторожны». «Присутствие Ирана в Сирии носит рекомендательный характер, и, естественно, если кто-то нарушит это консультативное присутствие, наш ответ будет сокрушительным», — предупредил Хатибзаде. Реакция официального Тегерана последовала за сообщениями об ударах ВВС Израиля по военным объектам в Сирии, на которых, предположительно, находились иранские военные, включая офицеров сил «Кодс» По данным зарубежных мониторинговых организаций, в результате этих атак погибли десятки солдат сирийской армии, проиранских ополченцев и военнослужащих КСИР.

С 2011 года Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанской «Хизбаллы». В последнее время израильская авиация участила удары вглубь сирийской территории. Эксперты связывают это с подписанным Ираном и Сирией в июле соглашением, которое предусматривает размещение на сирийской территории иранских зенитных ракетных комплексов. Тегеран обязался прикрыть арабского союзника «передовыми системами противовоздушной обороны», такими как Bavar и Khordad. Согласно военным источникам, тем самым Иран и Сирия на фоне непрекращающихся ударов со стороны ВВС Израиля по проиранским силам в САР «решили изменить правила ведения боевых действий в воздушном пространстве арабской республики». Однако, судя по продолжающимся ракетным ударам, особого успеха в этом пока не достигли.