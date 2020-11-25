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«Когда отправил соперника в локдаун»: образ Кличко на футболе позабавил сеть

«Когда отправил соперника в локдаун»: образ Кличко на футболе позабавил сеть

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко посетил матч 4-го тура Лиги чемпионов Динамо — Барселона. Судя по опубликованному в сети фото, мэр был в ложе, однако сидел там сам. Примечательно, что других зрителей на стадионе не было.

На это обратил внимание блогер Михаил Ткач.

«Твое лицо, когда отправил соперника в локдаун, а сам пошел на футбол», — гласит подпись под снимком.


В комментариях пользователи допустили, что мэр готовится к «завтрашнему дню», а другие напомнили, что Кличко уже переболел, поэтому у него есть антитела.

Напомним, ранее Кличко обратил внимание на тот факт, что киевляне поздно обращаются за медицинской помощью — в основном на 7−8 день после появления симптомов, а потому сами создают предпосылки для развития осложнений COVID-19.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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