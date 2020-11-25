Окружной суд Гааги решил заслушать по делу MH17 экспертов «Алмаз-Антея»

Алексей Вольцев

Представитель российской компании «Алмаз-Антей» может быть заслушан в окружном суде Гааги в качестве эксперта со стороны защиты для проверки утверждений следствия о крушении Boeing на Украине в июле 2014 после поражения ракетой ЗРК «Бук». Об этом сегодня, 25 ноября, заявил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

«Суд ранее уже принял промежуточное решение, в котором попросил прокуратуру назначить представителя „Алмаз-Антей“ экспертом и допросить его о том, насколько вероятно, что характер повреждений на обломках указывает именно на поражение ракетой „Бук“. Поэтому суд больше не будет назначать других новых экспертов», — сказал он.

В то же время Стейнхейс отклонил ходатайство защиты о назначении еще одного эксперта по фамилии Бидеман для осмотра реконструкции останков самолета и составления соответствующего отчета. Судья пояснил, что не располагает информацией, подтверждающей его компетентность в этой области.

Сегодня же Стейнхейс объявил, что рассмотрение дела MH17 приостановлено до 1 февраля 2021 года в связи с ходатайствами защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении дополнительных расследований. Рассмотрение дел трех других обвиняемых было приостановлено до 1 февраля 2021 года в ходе слушаний 13 ноября с учетом того, что процесс над ними проходит заочно, и никто не представляет их интересы в суде.

Как сообщало ИА Newstes , в июне 2019 года Совместная следственная группа (в которой нет представителей РФ) объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17. Это бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории РФ.

Российские официальные лица неоднократно указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования. Натурные эксперименты концерна ПВО «Алмаз-Антей» в 2015 году показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете.