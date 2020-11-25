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Пушков — Латвии: Рвали связи с Россией — теперь сидите без грузов

Пушков — Латвии: Рвали связи с Россией — теперь сидите без грузов

Российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков на своем телеграм-канале прокомментировал недавнюю просьбу Латвии к Москве возобновить транзит грузов.

«За что боролась Латвия, на то и напоролась. Не так давно посол Латвии в Москве написал письмо на канал ТВЦ, в котором критиковал мою программу за сгущение фактов и доказывал, что дела с загрузкой мощностей рижского порта и железных дорог обстоят не так уж плохо, и даже хорошо, несмотря на сокращение грузопотока из России. Теперь выясняется, что „Постскриптум“ с его скептической оценкой был ближе к истине. Латвия так упорно, настойчиво и демонстративно рвала все связи с Россией, с таким упоением нападала на нас в ОБСЕ и ПАСЕ, так увлеченно вкладывалась в любую затею западного альянса, нацеленную на ухудшение отношений с Москвой, что Россия должна была на это отреагировать — и начала реагировать задолго до украинского кризиса. На что рассчитывали в Риге — непонятно. Полагаю, просто не думали о последствиях своей политики и риторики. И получили то, что не могли не получить. Если же у латвийских министров и экономистов есть вопросы, пусть адресуют их главе МИД Латвии — горячему стороннику политической войны с Россией. Может быть, он найдет грузы для латвийских железных дорог и рижских портов», — с иронией пишет Пушков.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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