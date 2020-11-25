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Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха

Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха

Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха. За проголосовали 305 депутатов, при одном против. Как отметил докладчик по резолюции, сенатор Брюно Ретайо, проект был подписан руководителями всех депутатских групп верхней палаты французского парламента — правых, центристов и левых. Это означает, что вопрос стоит выше межпартийных разногласий — он касается ценностей, на которых основана Франция, подчеркнул Ретайо, передаёт агентство France-Presse.

Сенатор выразил убеждение, что происходящее в Нагорном Карабахе — не отдаленный локальный конфликт, он касается и французов. Конфликт перестал быть локальным после массивной поддержки Азербайджана турецким руководством во главе с Реджепом Тайипом Эрдогана, которое ведёт «экспансионистскую, неоосманскую и исламистскую политику», отметил парламентарий. Режим Эрдогана провоцирует целый ряд региональных конфликтов, от Ливии до Кавказа, Греции и Кипра, которые затрагивают интересы национальной безопасности Франции, заявил Ретайо.

«Я в точности цитирую слова Эрдогана: „Нагорный Карабаха стал страной ислама и вернулся под сень полумесяца“. Сколько ещё нужно агрессии, чтобы Европа, наконец, объявила реальные санкции (против Турции) — дипломатические, но прежде всего экономические? Когда же мы сами перестанем быть наивными?», — сказал сенатор.

Как сообщало ИА Newstes, проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха выдвинули пять французских сенаторов, представляющих разные фракции: Бруно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.

Следует отметить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в середине прошлого месяца, в разгар боевых действий в зоне карабахского конфликта, выступил с заявлением, которым фактически в ультимативном тоне указывалось, что Баку незамедлительно разорвёт дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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