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Степанов раскрыл вариант локдауна для Украины

Степанов раскрыл вариант локдауна для Украины

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Максим Степанов считает целесообразным введение предновогоднего локдауна не менее чем на 3 недели, подчеркивая, что ограничения будут не менее жесткими, чем действовавшие в марте-апреле 2020 года.

В эфире телеканала Украина24 министр также призвал находить баланс между ограничениями и реальным финансовым положением в стране.

«Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни», — сказал он.

Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко предложил установить локдаун на две недели и приурочить его к новогодне-рождественским праздникам. А президент Владимир Зеленский пообещал малому бизнесу налоговые каникулы и выплату денежной помощи.

Фото Facebook Максима Степанова

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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