В такси придется пристегиваться: в Украине начали действовать изменения в Правила дорожного движения

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вскоре после начала штрафования «иностранцев» на дорогах, Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются не только водителей, но и пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В частности, в ПДД внесены следующие изменения:

теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению — они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами.

Кроме того, запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Еще один момент: велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств. В то же время пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Напомним, что в полицейских машинах вскоре установят приборы фиксации скорости движения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 1 ноября в нашей стране, наряду с другими изменениями, введены новые стандарты дорожного движения, которые главным образом касаются расширения перечня средств, используемых на дороге для успокоения движения.

Фото: mvs.gov.ua