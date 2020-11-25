Венгрия — Украина: «Конструктивного диалога» по Кулебе никак не получается

Алексей Вольцев

На «закарпатском фронте» продолжается холодный конфликт между Венгрией и Украиной. Во вторник, 24 ноября 2020 года, украинские пограничники на переходе Берегсураны-Лужанка не пропустили на Украину Иштвана Грежу — венгерского министерского чиновника, ответственного за развитие сотрудничества между венгерской областью Саболч-Сатмар-Берег и украинским Закарпатьем. Кроме того, Грежа является координатором программы развития венгерских детских садов во всем «Карпатском бассейне». Под последним в современной Венгрии подразумевают бывшие территории Венгерского королевства, отрезанные от Венгрии Трианонским мирным договором 1920 года.

Факт воспрепятствования въезду Грежи на территорию украинского Закарпатья позже подтвердил МИД Украины. Причина подобного решения — якобы вмешательство венгерского правительства в муниципальные выборы на Украине, состоявшиеся в конце октября этого года.

Украинской стороне было заранее известно о планируемом визите венгерского министерского чиновника в Закарпатье, поскольку Будапешт сообщил накануне об этом в украинский МИД. Украинские власти решили действовать не по дипломатическим каналам, послав по ним официальный запрет на въезд Грежи, а посредством воспрепятствования въезда на пограничном переходе, т. е. достаточно скандальным способом. В Венгрии о готовящемся запрете на въезд не знали даже по неофициальным каналам, обычным в практике отношений соседних государств. В итоге министерский чиновник вернулся в Венгрию с границы, прождав около часа на переходе.

В последовавшем за событием запоздавшем заявлении пресс-секретарь МИД Украины сообщил, что в случае с Иштваном Грежей «были зафиксированы факты» нарушения им украинского законодательство, запрещающего агитацию за любую украинскую политическую силу. В данном конкретном случае намек касался Партии венгров Украины (KMKSZ) — главного партнера венгерской правительственной партии Фидес в Закарпатье.

«Принятое решение не влияет на межгосударственные отношения. Запрет на повторный въезд связан только с действиями данного гражданина, указывающими на преступление», — отметил представитель украинского дипломатического ведомства. Дальше пресс-секретарь украинского МИД-а пояснил, что в установленном порядке решение о запрете на въезд на Украину доводится до сведения иностранного гражданина на пункте пропуска через государственную границу. Т. е. украинское законодательство не предусматривает возможности заранее проинформировать иностранного гражданина о запрете на въезд.

26 октября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что Украина запретила двум неназванным по имени высокопоставленным венгерским чиновникам въезд в Закарпатье во время проведения там местных выборов. На пресс-конференции в конце октября министр Кулеба заявил, что Украина, тем не менее, готова продолжить конструктивное сотрудничество с Венгрией. Он пояснил, что в аналогичном случае Украина так же жестко ответила бы любой другой стране.

6 ноября 2020 года министр Кулеба поговорил по телефону со своим венгерским коллегой Петером Сийярто и согласился «открыть новую главу» после муниципальных выборов в отношениях с Венгрией и продолжить «конструктивный диалог» между двумя странами. Однако, как видим, «конструктивного диалога» никак не получается, и последний случай с запретом на въезд венгерского чиновника, курирующего трансграничное сотрудничество с венгерскими соотечественниками, а на практике с двойными венгерским гражданами, лишний раз продемонстрировал это.

Вряд ли венгерская сторона ответит Украине аналогичным запретом на въезд в Венгрию какого-либо украинского чиновника. Просто случившееся означает, что встреча на высшем уровне (о чем так просили из Киева) венгерского премьера Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским окончательно становится невозможной.