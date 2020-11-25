Вместо тети в гробу была другая женщина: в морге Киева перепутали тела двух покойников

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В киевском морге произошла неординарная ситуация: в отличие от случая в Бердянске обошлось без ограбления, но все же осадок после нее у клиентов остался наверняка не совсем приятный.

Дело в том, что работники морга перепутали тела двух женщин; ошибку заметила родственница, пришедшая на распознание, и увидевшая вместо тети в гробу другую женщину, говорится в сюжете ТСН.

«В столичный морг на Оранжерейной родственница Екатерина Розвеева приехала на опознание перед похоронами родной тети. О том, что в гробу под фамилией тети оказалась другая покойница, она восемь часов пыталась доказать санитарам, руководству морга, а позже и полиции, которую вызвала сама», — отмечают авторы сюжета.

Последний год из-за тяжелой болезни тетя Розвеевой находилась в пансионате. Из-за коронавируса с племянницей общалась по скайпу. И Екатерина знала, какой та была на вид.

Причиной ошибки стало якобы то, что в пансионате в один день умерли сразу две женщины — с одинаковой фамилией и с одинаковым диагнозом.

Вместе с полицией по фото и документам выяснили — тела действительно перепутали. И еще до того, как приехала Розвеева, одно из тел ритуальная служба уже передала другой семье. Те чужую родственницу не узнали, оплакали и сразу кремировали.

Общаться с журналистами люди, которые похоронили чужое тело, отказываются. Однако то, что близкие недоглядели, в ритуальной службе оправдывают шоком: подумали, что лицо после смерти изменилось, эффекта добавил макияж, а волосы были скрыты.

В ритуальной службе уверяют, что ситуация, когда под документами ошибочно выдали другое тело, с ними случается впервые.

В покойницкой, где лежали тела, случай не комментируют.

Адвокат Владимир Енич говорит, что такая ситуация — единичная. Он предполагает, что кто-то из работников морга случайно перепутал бирки с одинаковыми фамилиями покойников

«Это не та статья, которая предусматривает лишение свободы, но важным принципом, который может быть применен, — лишение права заниматься определенной деятельностью. То есть, людям, которые путают тела, наверняка не нужно этим заниматься», — говорит он.

Кто допустил такую ошибку — будет выяснять следствие, от любых комментариев в полиции отказываются.

А вот Развеева, которая из-за халатности не смогла попрощаться с тетей, юрист говорит, может рассчитывать на моральную компенсацию. И, по ее словам, со стороны ритуальной службы этот вопрос уладили.

А после выяснения всех обстоятельств, опять же через ритуальную службу, семьи договорились обменяться — Екатерина отдаст чужое тело и получит урну с прахом тети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России бывшая «Мисс Самара» показала шокирующее видео из морга, переполненного телами умерших от COVID-19 — и это при том, что по официальной статистике в городе зарегистрировано семь умерших от опасного заболевания.

Фото: Getty images