Возвращение биткоина: инвесторы ищут в криптовалютах «тихую гавань»

Лидия Мартынова

Самая популярная мировая криптовалюта биткоин не утратила способности удивлять: с марта ее долларовая стоимость выросла примерно в четыре раза. На данный момент курс биткоина подобрался вплотную к своему историческому максимуму около $ 20 тысяч, зафиксированному ровно три года назад, и многочисленные криптооптимисты опять прогнозируют биткиону исключительно светлое будущее, хотя и напоминают о его никуда не девшейся волатильности. Скорее всего, на этот новый взлет биткоина существенно повлиял приток институциональных инвесторов, которые в условиях нарастающей неопределенности рынков перекладывают в криптовалюты часть своих средств из более традиционных активов наподобие золота и ценных бумаг. Определенный стимул для роста биткоина и других криптовалют создало и постоянное расширение доступа к операциям с ним физических лиц, но в этом же обстоятельстве скрываются и новые риски. Если «инвесторы с улицы» снова массово станут вкладывать свои деньги в растущий биткоин, ситуация начала 2018 года, когда он обвалился еще быстрее, чем вырос до максимальных значений, легко может повториться.

Все звезды сошлись

Ключевым стимулом для стремительного повышения долларового курса биткоина большинство аналитиков называют решение о поддержке криптовалют, принятое глобальным платежным сервисом PayPal в конце октября. Теперь его пользователи могут покупать и продавать четыре типа криптовалют — биткоин, эфириум, биткоин кэш и лайткоин, а в следующем году в приложении PayPal появится возможность расплачиваться цифровыми активами в 26 млн торговых точек. После этого всего за месяц курс биткоина вырос в полтора раза, превысив $ 19000, а в целом биткоин практически непрерывно растет уже около девяти месяцев — это ралли стартовало с отметки $ 4820 сразу же после краха нефтяных котировок в начале марта. Общая капитализация биткоина в ноябре превысила $ 289 млрд.

Первый и самый главный фактор последнего скачка стоимости биткоина — это действительно поддержка криптовалют в системе PayPal, отмечает финансовый аналитик и трейдер Артем Звёздин. По его словам, спрос клиентов системы на криптовалюту превзошёл ожидания, превысил прогнозы в два-три раза. Однако, добавляет эксперт, этим причины поведения биткоина не исчерпываются:

«В мире нарастает дестабилизация обстановки в связи с пандемией. Инвесторы пытаются спасти свои капиталы, поскольку фондовые рынки сейчас балансируют на грани. Многие инвесторы ожидают падение фондовых рынков, в связи с чем ищут способ вывести свои активы в инструмент, который будет гарантировать хоть какое-то спокойствие. Традиционно инструментом, который сохранял капиталы инвесторов, был доллар. Однако в связи с монетарной политикой ФРС количество напечатанных долларов стало столь велико, что возросшая инфляция обрушила стоимость доллара к корзине других валют. Удивительно, что ФРС не собирается останавливаться — ожидается, что в декабре Федрезерв заговорит о новой поддержке через печатный станок. На втором плане обычно находится золото, которое аналогичным образом представляется инвесторам как способ сохранения своего капитала. Здесь, увы, ситуация не лучше в связи с пандемией и простоем экономики. Многие государства раскрывают свою „золотую кубышку“ и продают золотые резервы. В итоге стоимость золота падет — его стоимость снизилась на 10% за два месяца, это достаточно ощутимо. Так что инвесторы нашли спасение в биткоине. Это неудивительно, учитывая тот факт, что инвесторы сейчас больше полагаются на эмоции, а не рассматривают рынок более или менее рационально».

Похожей точки зрения придерживается Арсений Поярков, президент аналитического агентства «БизнесДром». По его мнению, версия, что на рост биткоина влияет его включение в систему PayPal, вообще выглядит нежизнеспособной, даже несмотря на то, что это большой шаг для криптоиндустрии — «внутри PayPal» биткоины определенно не создают такой колоссальный спрос, который может настолько сильно повлиять на рынок. Для такого волатильного актива, как биткоин, в целом характерно ограниченное влияние внешних драйверов наподобие выборов в США, а цена биткоина в силу небольшого объема рынка и относительно малого количества игроков гораздо меньше коррелирует с внешними факторами, чем на классическом фондовом рынке, констатирует эксперт.

Поэтому, предполагает Поярков, напрашивается простое объяснение — на рынке появились покупатели актива, и цена на него сразу пошла вверх: «Скорее всего, это различные небольшие фонды, которые диверсифицируют свои портфели. Ситуация на традиционных рынках напряженная, все ищут инструменты диверсификации, а с этим действительно большие проблемы, поскольку рынки очень тесно связаны друг с другом, найти хорошую доходность все сложнее. Поэтому капитал, который обладает какой-то свободой выбора, ищет даже не тихие гавани, а некие новые ниши для своих вложений».

О поддержке биткоина со стороны институциональных инвесторов говорит и Николай Кленов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management. Биткоин, по его мнению, растет как средство сохранения стоимости, как «цифровое золото», поскольку его эмиссия ограничена, и на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС и Европейского ЦБ он получает преимущество как защищенный от инфляции актив, в который приходит все больше инвесторов. «Институционалы», полагает эксперт, не видят угроз запрета биткоина со стороны национальных регуляторов и смелее вкладываются в него.

Есть основания полагать, что на этот раз рост биткоина будет устойчивым, чем в 2017 году, поскольку с тех пор появились более веские причины, способствующие этому, отмечает Сергей Шанаев, директор по СНГ блокчейн-проекта Copper. Теперь, по его словам, инвесторы, похоже, рассматривают биткоин как цифровое средство сбережения, тогда как в 2017 году было неясно, какую форму в итоге он примет. В результате, в отличие от 2017 года, сейчас на рынке криптовалют наблюдается существенный приток денег от институциональных игроков, стремящихся застраховаться от инфляции, вызванной беспрецедентными масштабами глобальных программ количественного смягчения в мире, а выход PayPal на рынок криптовалют произошел в ситуации, когда крупные финансовые институты, такие как американский фонд BlackRock и Deutsche Bank, также поддерживают биткоин.

Еще есть куда расти

Практически все российские эксперты криптовалютного рынка сходятся во мнении, что дальнейшие перспективы роста биткоина и других криптовалют выглядят довольно оптимистично, но инвесторам в эти активы не стоит рассчитывать на быструю доходность. Как минимум не стоит забывать о печальном опыте тех, кто «на хайпе» покупал криптовалюту в 2017 году: только спустя три года они могут рассчитывать на то, что эти инвестиции себя оправдают — если, конечно, до сих пор не вышли из биткоина и его родственников с немалым для себя убытком.

Покупка криптовалют относится к действиям с высоким риском потери финансовых вложений, напоминает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов инвесткомпании «Универ Капитал». По его словам, одним из факторов риска для биткоина можно назвать конкуренцию со стороны цифровых валют, которые создаются государствами (в частности, Китаем). Второй фактор риска — новые коронавирусные локдауны: ограничения могут привести к тому, что инвесторы начнут паниковать и резко продавать криптовалюты, это приведет к их снижению курса, а средства будут перекладываться в золото. Третий фактор — вероятность, что покупатели захотят зафиксировать прибыль и начнут массово продавать биткоин, и тогда он может упасть ниже $ 13000. В то же время, полагает Тузов, у биткоина и других криптовалют еще есть драйверы для роста из-за возросшего спроса со стороны все те же институциональных инвесторов (например, в США можно использовать криптовалюту для формирования будущей пенсии, и граждане могут еще активнее пользоваться этой возможностью), позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса, а кроме того, биткоин популярен в Китае: оживление китайской экономики двигает не только нефть, но и рынок криптовалют.

Биткоин еще есть куда расти, соглашается Артем Звёздин: в силу постоянно растущего спроса среди инвесторов и отсутствия альтернатив для спасения активов курс будет увеличиваться и дальше, поэтому, вероятно, сейчас он находится в самом старте новой волны. «Сейчас стоит покупать биткоин: он будет дорожать всю его жизнь, поскольку в системе его не становится больше, — уверен трейдер. — Но, совершая сделку по его покупке, следует понимать, что курс может уйти в коррекцию: нужно быть готовым к тому, что инвестиции могут уйти в отрицательную зону на неопределённое время. Старайтесь покупать на ту сумму, которая вам не потребуется в ближайшие несколько лет. Сейчас по биткоину можно ожидать коррекции к уровню 16 тысяч долларов в связи с перегретым рынком, но после коррекции возможен последующий рост».

Сегодня есть все предпосылки к тому, что биткоин не только вернется к историческому максимуму в $ 20000, но и превысит его, полагает Николай Кленов. Однако, добавляет он, коррекция тоже не исключена: она может произойти на той же отметке $ 20000, поскольку это психологически важный уровень сопротивления. При его достижении, полагает эксперт, часть держателей биткоина наверняка решит зафиксировать прибыль, что и может вызвать коррекцию, а в целом делать точные прогнозы сложно, поскольку это крайне волатильный актив. Тем, кто вкладывался в биткоин в конце 2017 года с целью было быстро получить доход, при пробитии исторического максимума логично фиксировать прибыль, однако долгосрочные инвесторы могут держать биткоин и дальше и ждать уровней в $ 40−50 тысяч, которые вполне вероятны.

«Я верю в такую стоимость биткоина в долгосрочной перспективе, поэтому с долгосрочным прицелом можно инвестировать в этот актив на любых уровнях. Однако доля биткоина не должна превышать 15 процентов от всего инвестиционного портфеля, поскольку это вложение с высоким риском. Можно порекомендовать заходить в него на текущем уровне объемом в 5−7 процентов от инвестиционного портфеля и в случае коррекции докупать по более низкой цене до 10−15 процентов портфеля», — считает Кленов.

В долгосрочном периоде биткоин однозначно будет расти, считает Марат Мынбаев, основатель платформы Аmir Capital Group. Но остальные криптовалюты, по его мнению, очень сильно уступают биткоину как с технологической точки зрения, так и по другим показателям, и даже если рассматривать их в качестве инвестиционного инструмента, то они должны занимать очень маленькую долю криптовалютного портфеля: например, биткоину отдать 80% и максимум 20% остальным представителям этого семейства активов.

Если инвестор хочет получить быструю прибыль, то сейчас не лучшее время для вложений в биткоин — лучше дождаться коррекции, асли горизонт планирования — несколько лет, то можно покупать и сейчас, считает Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex. По ее словам, лучшая стратегия, которая позволяет сгладить эффект от изменений курса, — регулярная покупка одинакового количества биткоинов (или их частей) вне зависимости от курса, например, каждые две недели.

К тому же, добавляет Сергей Шанаев, волатильность биткоина постепенно сокращается: если во время предыдущих «бычьих» циклов биткоин видел до девяти исправлений, то в нынешнем продолжающемся ралли он претерпел всего две коррекции по 10%. «В криптомире инвестировать гораздо проще, чем пытаться заработать на спекулятивных сделках, — отмечает эксперт. — В результате многие предпочитают покупать биткоины с помощью стратегии усреднения долларовой стоимости. Идея заключается в том, что вместо того, чтобы пытаться отследить рынок, вы последовательно инвестируете одну и ту же сумму в течение длительного времени. Таким образом, вы никогда не пропустите „бычий“ или „медвежий“ рынок и, что немаловажно, сдержите эмоциональные побуждения, которые могут привести к панической покупке или продаже инвестиций».

Одним из факторов, который может повлиять на курс биткоина, является халвинг — уполовинивание награды майнерам криптовалют за найденный блок, который произошел в третий раз в истории биткоина в мае этого года, отмечает Дмитрий Исаков, генеральный директор компании «Лендер-инвест». Это, по его мнению, позволяет делать определенные прогнозы. Предыдущие аналогичные события в 2012 году, когда вознаграждение снизилось с 50 до 25 биткоинов, и 2016 году (когда оно упало с 25 до 12,5 биткоинов), приводили к тому, что после неудачного года нащупывания «дна» уже в следующем году достигался максимум. Так что, исходя из предыдущих тенденций, 2021 год можно ожидать рекордным для биткоина: криптооптимисты уже называют самые невероятные, на первый взгляд, значения курса.

Еще один фактор, который может повлиять на стоимость биткоина — спрос и предложение, продолжает Дмитрий Исаков. Цена повышается, когда спрос на новые токены превышает предложение, что обычно происходит после каждого халвинга биткоинов (к последнему по времени он подошел с курсом $ 8700). Некоторые инвесторы считают эти процессы формами искусственной инфляции, но их можно будет избежать, когда будет выпущено максимальное количество биткоинов, что произойдет не раньше 2040 года. Наконец, на цену биткоина и любые прогнозы относительно курса может повлиять рыночная конкуренция.

«Когда новые альткоины выходят на рынок или другие статусные криптовалюты начинают привлекать высокий интерес инвесторов, трейдеры начинают сосредотачиваться на альтернативных формах криптовалюты. К счастью для биткоина, он остается крупнейшей криптовалютой с момента своего появления — согласно опросу платформы YouGov, 9 из 10 человек слышали о нем. Это означает, что он гораздо устойчивее к рыночной конкуренции, чем другие криптовалюты. Биткоин всегда будет законодателем мод и, несмотря на огромное количество новых цифровых валют, он еще долгое время будет доминировать в цифровой жизни, но поскольку он не единственный такой актив, можно диверсифицировать портфель другими топовыми криптоденьгами», — полагает Исаков.

В частности, по его словам, вторая по популярности криптовалюты эфириум с момента выпуска в 2015 году поддерживает высокую рыночную капитализацию — в октябре она составила $ 51,5 млрд. На протяжении всего коронакризисного периода эфириум сохранял свои сильные позиции: пиковая стоимость достигла $ 480, что, по утверждению эксперта, обусловлено двумя ключевыми факторами. Во-первых, рост децентрализованного финансирования многих криптовалют позволил совершить операции в эфириуме на сумму $ 13,5 млрд — этот результат превзошел показатель транзакций предыдущего года в четыре раза, а вторым фактором стал запуск валюты Ethereum 2.0: обновление позволит эфириуму обрабатывать больше транзакций, что может привести к резкому росту его стоимости. Лайткоин, добавляет Дмитрий Исаков, при стоимости в $ 67,6 может показаться не самой оптимистичной криптовалютой, но с капитализацией порядка $ 4,5 млрд и значительным ростом в перспективе стоит рассматривать как стартовое инвествложение в 2021 году. Лайткоин был запущен в 2011 году и некоторыми инвесторами считается побочным продуктом биткоина, что привлекает других инвесторов. Для обработки блока лайткоина требуется 2,5 минуты против биткоиновых 10 минут, а запуск игры LiteBringer на базе блокчейна утроил транзакции, которые более чем на 75% связаны с игрой.

Место для криптопессимизма

Впрочем, многие наблюдатели по-прежнему рассматривают криптовалюты если не как сомнительный актив, то уж точно способный создать серьезные проблемы для неквалифицированных инвесторов.

«Я бы не говорил о какой-либо устойчивости этого актива, ничем не обеспеченного и сделанного фактически из воздуха — основным фактором, влияющим в большой степени на биткоин, все-таки остается политический. Во многих странах этот инструмент до сих пор остаётся незаконным из-за отсутствия понимания управления данного рода активами», — считает старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский. По его мнению, тем, кто еще держит биткоины с 2017 года, не стоит рассчитывать на получение сверхприбылей: фактически сейчас снова идет раздувание рынка, поэтому ситуация трехлетней давности может повториться. Хотя в перспективе ближайших трех-четырех месяцев с биткоином вряд ли что-то случится, сейчас в него вряд ли стоит вкладываться — маржа будет низкая, уверен Рогачевский.

«Похоже, что мы оказались в замкнутом круге: биткоин растет, появляются разговоры о замене золота главной криптовалютой как инструментом для хеджирования против размытия ценности американского доллара и инфляции, — комментируют нынешнюю ситуацию аналитики платформы TradingView, Inc. — Кто-то прогнозирует рост биткоина до 55 тысяч долларов, а кто-то и вовсе называет биткоин новым „цифровым золотом“, даже Wall Street Journal разместила график курса биткойна на главной странице. Но, как известно, от стриженого барана шерсти не получишь — хайп тем и опасен, что можно упустить подходящий момент для выхода. В 2017 году все тоже предсказывали биткоину взлет до небес, а произошло наоборот. Остаётся только надеяться, что люди больше не берут кредиты в банках, чтобы купить биткоины».

Проблема нарастания криптовалютного хайпа связана с привлечением интереса со стороны скамеров (жуликов), подчеркивают эксперты: вновь начнут появляться как грибы проекты, обещающие децентрализацию и вообще все что угодно на базе блокчейна, даже если блокчейн там совсем не нужен. Тем временем биткоин продолжает пробивать новые уровни сопротивления, но нельзя отрицать и вероятность отката. Если биткоин пробьёт исторические максимумы, мы увидим приток новых «инвесторов» на рынок криптовалют, на каждом углу начнут кричать о неизбежной победе биткоина над долларом и золотом — именно в этот момент рынок может снова упасть.

Сейчас, добавляет Арсений Поярков, биткоин пытается обновить максимумы без какого-то особого хайпа среди физических лиц, что формирует два основных сценария: либо этот хайп снова наступит и биткоин пойдет вверх, либо произойдет существенная, примерно двукратная коррекция — третьего не дано. «Пока особой подпитки для рынка со стороны физлиц не наблюдается, и перспектива, что биткоин снова будет бурно расти, чтобы окупить трехлетний период без особого роста, невелика, коррекция в ближайшие несколько месяцев гораздо более вероятна. Сейчас на рынке заметна активность первых держателей биткоина, которые майнили или покупали его еще в 2011—2012 годах. Долгое время достаточно серьезные объемы биткоинов (десятки тысяч) лежали в „спящих“ кошельках — их даже считали потерянными, но сейчас происходит их движение между кошельками, что и стимулирует рынок», — отмечает эксперт.

Тем не менее, потенциал биткоина действительно по-прежнему остается загадкой. Начиная с 2009 года ни один из прогнозов экспертов (криптовалюта никогда не будет популярной, она заменит бумажные деньги в течение нескольких лет, случится быстрый исход инвесторов и т. д.) не оправдался, напоминает Дмитрий Исаков. По его мнению, в следующем году, который может стать самым ярким для биткоина, он сохранит свои лидирующие позиции в списке лучших инвестиционных криптовалют.

«Биткоин сейчас находится на такой стадии развития, когда он одновременно пытается встать в оппозицию к фондовому рынку, но все еще сильно коррелирует с ним, — резюмирует Татьяна Максименко. — С одной стороны, в периоды нестабильности биткоин получает стимулы к росту, а с другой стороны, в случае падения фондового рынка биткоин последует за ним и упадет даже сильнее, чем эталонные фондовые котировки. Кроме того, еще не до конца сформировались регуляторные подходы к криптовалютам, и любое решение американских или европейских регуляторов оказывает влияние на криптовалюту».