Зеленский решил искать в Венеции управу на Конституционный суд Украины

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии за экспертной помощью в связи с конституционным кризисом, сложившимся в стране после последних решений КСУ. Письмо глава государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, сообщили в Офисе президента.

Зеленский просит дать оценку решению КСУ от 27 октября 2020 года и заключение о состоянии антикоррупционного законодательства в Украине после его принятия.

Президент отметил, что украинская власть решительно настроена на восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией.

Гарант просит дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду «крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса».

Напомним, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который позволит начать процедуру отбора новых судей КСУ.

В свою очередь, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.