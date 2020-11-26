Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Известный украинский фотограф попал в секс-скандал

Известный украинский фотограф попал в секс-скандал

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В столице может вспыхнуть скандал в связи с совращением подростков известным в сфере искусства человеком — ранее в полиции Киевской области сообщали, что разоблачили 56-летнего мужчину, который занимался подобными непотребными делами с несовершеннолетними девочками в автомобиле.

Как удалось выяснить журналистам издания «Обозреватель», подозреваемым по указанному делу проходит фотограф и участник многих выставок Александр Ктиторчук, которому суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста,

«Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района… В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез в Обуховский район, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия», — отмечали ранее правоохранители.

Об Александре Ктиторчуке известно, что он родился 27 июля 1964 года в Бердичиве Житомирской области, сейчас сотрудничает со многими топовыми украинскими звездами, а также участвует в популярных шоу-программах на телевидении.

Также известно, что Александр преподает в Киевской школе фотографии.

В самом учебном заведении на сайте отмечают, что один из любимых жанров мэтра — ню-фотография.

«У всех, кто впервые взял в руки фотоаппарат и сделал снимки, получается порно. Три процента из этих людей остаются удовлетворенными своей работой, и они остаются в этой зоне. Следующий шаг — они начинают фотографировать эротику. И половина фотографов остаются в эротике. Когда человек понимает, что и эротика надоела, он начинает думать, куда еще пойти», — рассказывал он о своей работе на одной из выставок.

По данным СМИ, фотограф владеет пассажирским лайнером класса люкс под названием St. Andre с авторским дизайном интерьера. Он работал в Киеве как дорогой теплоход-ресторан VIP-класса для свадеб, банкетов и шикарных прогулок по Днепру.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Александр Ктиторчук заявил, что «спит со своими моделями», хотя, «понятно, что далеко не со всеми».

446 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Королева знает: 5 трендов сезона, которые Елизавета II считала модными уже давно
Королева знает: 5 трендов сезона, которые Елизавета II считала
Оренбургского следователя наказали за фразу "сама виновата" в адрес жертвы насилия
Оренбургского следователя наказали за фразу "сама виновата" в адрес
Школьники и студенты Сахалина представят свои работы на региональном этапе конкурса «Вода: проектируем будущее»
Школьники и студенты Сахалина представят свои работы на региональном
Российская система образования постоянно совершенствуется – Андреас Шляйхер
Российская система образования постоянно совершенствуется – Андреас
В России порядка 70% детей учатся очно – Сергей Кравцов
В России порядка 70% детей учатся очно – Сергей Кравцов
Российские миротворцы контролируют передачу районов Карабаха Азербайджану
Российские миротворцы контролируют передачу районов Карабаха
В Армении оппозиция планирует отставку Пашиняна
В Армении оппозиция планирует отставку Пашиняна
Лунный календарь зачатия на 2021 год
Лунный календарь зачатия на 2021 год
В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств
В ООН обсудили санкции США и Евросоюза против других государств
Более 576 заявок поступило на четвертый сезон олимпиады "Я - профессионал"
Более 576 заявок поступило на четвертый сезон олимпиады "Я -
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
Госдума России приняла закон об «удаленке» во втором чтении
Началась реализация проекта по созданию цифровой образовательной среды – Сергей Кравцов
Началась реализация проекта по созданию цифровой образовательной

Топ на сегодня

Венгрия — Украина: «Конструктивного диалога» по Кулебе никак не получается
Венгрия — Украина: «Конструктивного диалога» по Кулебе никак
Правительство России направит 10 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство России направит 10 млрд рублей на выплаты медикам
Израиль вышел из «тени»: иранские цели атакованы от Голан до Дамаска
Израиль вышел из «тени»: иранские цели атакованы от Голан до Дамаска
Подарки ко Дню матери в стиле культовых фильмов: отправляемся в путешествие по миру
Подарки ко Дню матери в стиле культовых фильмов: отправляемся в
Исследование: половину выручки от продаж люксовых товаров по всему миру сделали 10 крупных компаний
Исследование: половину выручки от продаж люксовых товаров по всему

Еще по теме

Нападение на Найема: избрана мера пресечения одному из подозреваемых
В Петербурге задержали пенсионера, развратившего трех школьниц
Ростовские полицейские задержали педофила
Американца задержали в Москве за развращение ребенка в лифте