NYT: Офицер ЦРУ, бывший «морской котик», убит в Сомали

Анастасия Иванова

Офицер Центрального разведывательного управления США, проработавший в системе американской внешней разведки много лет, на днях был убит в Сомали, сообщила The New York Times (NYT).

Ссылаясь на неназванных нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, газета пишет, что гибель сотрудника ЦРУ, вероятно, вновь вызовет дебаты об антитеррористических операциях США в Африке и целесообразности американского военного присутствия в Сомали.

В статье говорится, что офицер был членом боевого подразделения ЦРУ — Центра специальных мероприятий, и бывшим бойцом элитного подразделения ВМС США — Шестого отряда морских котиков (SEAL Team 6).

Личность офицера остаётся засекреченной, а обстоятельства его убийства — неоднозначны, отмечает NYT.

Неясно, был ли офицер убит в ходе антитеррористической операции или стал жертвой вражеской атаки, сообщили газете бывшие американские чиновники.

ЦРУ отказалось от комментариев на запрос нью-йоркского издания.

Президент США Дональд Трамп в течение остающихся в его распоряжении менее двух месяцев пребывания в Белом доме может вывести почти все американские войска из Сомали в рамках «глобального отступления» по примеру значительного сокращения американского контингента в Афганистане и сравнительно небольшого свёртывания военного присутствия в Ираке. Об этом, как сообщало ИА Newstes, агентству Reuters стало известно 17 ноября от официальных лиц в Вашингтоне, поделившихся информацией на условиях анонимности. По их словам, пока ничего окончательно не согласовано и никаких приказов от военно-политического руководства армии США не поступало. Тем не менее все последние дни растут ожидания того, что Трамп скоро примет решение относительно Сомали по примеру сворачивания антитеррористических миссий в Афганистане и Ираке.