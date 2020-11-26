Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

NYT: Офицер ЦРУ, бывший «морской котик», убит в Сомали

NYT: Офицер ЦРУ, бывший «морской котик», убит в Сомали

Офицер Центрального разведывательного управления США, проработавший в системе американской внешней разведки много лет, на днях был убит в Сомали, сообщила The New York Times (NYT).

Ссылаясь на неназванных нынешних и бывших чиновников в Вашингтоне, газета пишет, что гибель сотрудника ЦРУ, вероятно, вновь вызовет дебаты об антитеррористических операциях США в Африке и целесообразности американского военного присутствия в Сомали.

В статье говорится, что офицер был членом боевого подразделения ЦРУ — Центра специальных мероприятий, и бывшим бойцом элитного подразделения ВМС США — Шестого отряда морских котиков (SEAL Team 6).

Личность офицера остаётся засекреченной, а обстоятельства его убийства — неоднозначны, отмечает NYT.

Неясно, был ли офицер убит в ходе антитеррористической операции или стал жертвой вражеской атаки, сообщили газете бывшие американские чиновники.

ЦРУ отказалось от комментариев на запрос нью-йоркского издания.

Президент США Дональд Трамп в течение остающихся в его распоряжении менее двух месяцев пребывания в Белом доме может вывести почти все американские войска из Сомали в рамках «глобального отступления» по примеру значительного сокращения американского контингента в Афганистане и сравнительно небольшого свёртывания военного присутствия в Ираке. Об этом, как сообщало ИА Newstes, агентству Reuters стало известно 17 ноября от официальных лиц в Вашингтоне, поделившихся информацией на условиях анонимности. По их словам, пока ничего окончательно не согласовано и никаких приказов от военно-политического руководства армии США не поступало. Тем не менее все последние дни растут ожидания того, что Трамп скоро примет решение относительно Сомали по примеру сворачивания антитеррористических миссий в Афганистане и Ираке.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Полнолуние и затмение 30 ноября 2020 года: что можно и что нельзя
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения
В Чувашии появится единая платформа для дистанционного обучения
В Санкт-Петербурге открылся Центр опережающей профессиональной подготовки
В Санкт-Петербурге открылся Центр опережающей профессиональной
Единая декада профориентации пройдет в Забайкалье
Единая декада профориентации пройдет в Забайкалье
Президент Санду будет «добивать» Додона и «топить» социалистов — эксперт
Президент Санду будет «добивать» Додона и «топить» социалистов —
В России разработан экспресс-тест на Covid-19 по слюне
В России разработан экспресс-тест на Covid-19 по слюне
Вышел новый сингл Алексея Фомина, который войдет в будущий альбом
Вышел новый сингл Алексея Фомина, который войдет в будущий альбом
Четыре работы Джона Констебля два века пролежали в семейном альбоме
Четыре работы Джона Констебля два века пролежали в семейном альбоме
Как пользоваться онлайн-кинотеатром IVI при минимуме расходов?
Как пользоваться онлайн-кинотеатром IVI при минимуме расходов?
Фокусируемый ионный луч и электронный микроскоп помогут изучить наноструктуру почвы
Фокусируемый ионный луч и электронный микроскоп помогут изучить
Торговые центры готовятся к новогодним убыткам
Торговые центры готовятся к новогодним убыткам
В Удмуртии 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику
В Удмуртии 102 образовательные организации получили современную

Топ на сегодня

Красносельский: Эффективность российских миротворцев — безоговорочна
Красносельский: Эффективность российских миротворцев — безоговорочна
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха
Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорного
Батя — Батый: поддержка псевдоистории в Татарстане — политика или привычка?
Батя — Батый: поддержка псевдоистории в Татарстане — политика или
Географический диктант объединит участников из разных стран
Географический диктант объединит участников из разных стран
Окружной суд Гааги решил заслушать по делу MH17 экспертов «Алмаз-Антея»
Окружной суд Гааги решил заслушать по делу MH17 экспертов

Еще по теме

Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)
Командующий армии Сомали был убит в результате подрыва смертника
Теракт в столице Сомали: есть жертвы
В Краснодарском крае убит офицер Росгвардии