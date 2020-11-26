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Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную повестку

Пашинян: Признание независимости Карабаха внесено в международную повестку

Сенат Франции, призвав правительство страны признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, ввел в международную повестку вопрос признания региона. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Решение, принятое сенатом Франции, является историческим. Международное признание Арцаха (самоназвание Карабаха) входит в международную повестку», — написал Пашинян в Facebook.

Верхняя палата французского парламента в среду абсолютным большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, комментируя принятие документа, заявил, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. При этом он напомнил, что на такой шаг не решилась и Армения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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