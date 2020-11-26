Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»

Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»

Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»

Бюджетная авиакомпания Flydubai из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)­ сегодня, 26 ноября, открыла прямое авиасообщение Дубая с Тель-Авивом — первый регулярный коммерческий рейс между ОАЭ и Израилем после нормализации их отношений, передаёт телеканал «Аль-Арабия».

По словам представителя Flydubai в Тель-Авиве Офира Гендельмана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии встречи первого рейса из арабской монархии в Персидском заливе после четырёхчасового перелёта пассажирского лайнера в международный аэропорт «Бен-Гурион».

«Это плоды мира. Дорогие эмиратские туристы, добро пожаловать в Израиль!», — написал Гендельман в своём «Твиттере».

15 сентября ОАЭ, а также Бахрейн, подписали при посредничестве США историческое соглашение о нормализации своих отношений с Израилем — первые подобные договора арабских монархий в Персидском заливе. Поскольку их экономики сильно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, ОАЭ и Израиль надеются на быстрые дивиденды от подписанного соглашения, включая приток туристов, поскольку Дубай вступает в свой зимний высокий сезон, отмечает «Аль-Арабия».

«Начало регулярных рейсов будет способствовать экономическому развитию и создаст дополнительные возможности для инвестиций», — заявил ранее генеральный директор Flydubai Гейт аль-Гейт.

Дубайский перевозчик будет выполнять рейсы в Тель-Авив два раза в день, а израильские авиакомпании El Al и Israir, как ожидается, откроют свои коммерческие рейсы в Дубай в следующем месяце.

Национальный перевозчик Etihad Airways, базирующийся в эмиратской столице Абу-Даби, заявил, что начнёт полёты в Тель-Авив в марте 2021 года.

Напомним, ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвёртой странами арабского мира, которые установили дипломатические отношения с Израилем после Египта (в 1979 году) и Иордании (1994 г.).

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

При нехватке пищи гусеницы бабочек-монархов лезут в драку
При нехватке пищи гусеницы бабочек-монархов лезут в драку
США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии
США озаботились защитой прав журналистов в Белоруссии
Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»
Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды
Гороскоп на 2021 год: Рыбы
Гороскоп на 2021 год: Рыбы
Россия предложила ООН оценить ущерб от односторонних санкций США и ЕС
Россия предложила ООН оценить ущерб от односторонних санкций США и ЕС
Идеальная офисная мебель от компании Scandic Style
Идеальная офисная мебель от компании Scandic Style
Региональный оператор летнего отдыха и оздоровления Якутии представил свой опыт на федеральном уровне
Региональный оператор летнего отдыха и оздоровления Якутии представил
400 школьников и студентов колледжей Амурской области получили губернаторские стипендии
400 школьников и студентов колледжей Амурской области получили
Emirates.Estate – крупнейший портал о недвижимости в ОАЭ
Emirates.Estate – крупнейший портал о недвижимости в ОАЭ
Арбитражные судебные споры в Санкт-Петербурге
Арбитражные судебные споры в Санкт-Петербурге
Хлеб при похудении: развенчан популярный миф
Хлеб при похудении: развенчан популярный миф
Израиль готовится к войне, Ozon на бирже, "малиновый" депутат: о чем пишут в Телеграме 25 ноября
Израиль готовится к войне, Ozon на бирже, "малиновый" депутат: о чем

Топ на сегодня

Селена Гомес, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и другие звезды, которые любят и умеют готовить
Селена Гомес, Риз Уизерспун, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и другие
Прошёл Всероссийский открытый урок, посвящённый личности Александра Невского, с участием Министра просвещения Сергея Кравцова
Прошёл Всероссийский открытый урок, посвящённый личности Александра
507 человек скончались за сутки в России от Covid-19: очередной антирекорд
507 человек скончались за сутки в России от Covid-19: очередной
Санкции США грозят предприятиям гражданского авиастроения России
Санкции США грозят предприятиям гражданского авиастроения России
Возвращение биткоина: инвесторы ищут в криптовалютах «тихую гавань»
Возвращение биткоина: инвесторы ищут в криптовалютах «тихую гавань»

Еще по теме

Предали палестинцев. Турция осудила договор Израиля и ОАЭ
Парламент Турции одобрил договор о нормализации отношений с Израилем
Израиль назвал новый поселок на Голанах в честь Трампа
Нетаньяху: Израиль проведет ревизию связей с ООН после принятой резолюции