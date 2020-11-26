Первый рейс после исторического соглашения: Нетаньяху встретит «плоды мира»

Анастасия Иванова

Бюджетная авиакомпания Flydubai из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)­ сегодня, 26 ноября, открыла прямое авиасообщение Дубая с Тель-Авивом — первый регулярный коммерческий рейс между ОАЭ и Израилем после нормализации их отношений, передаёт телеканал «Аль-Арабия».

По словам представителя Flydubai в Тель-Авиве Офира Гендельмана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии встречи первого рейса из арабской монархии в Персидском заливе после четырёхчасового перелёта пассажирского лайнера в международный аэропорт «Бен-Гурион».

«Это плоды мира. Дорогие эмиратские туристы, добро пожаловать в Израиль!», — написал Гендельман в своём «Твиттере».

15 сентября ОАЭ, а также Бахрейн, подписали при посредничестве США историческое соглашение о нормализации своих отношений с Израилем — первые подобные договора арабских монархий в Персидском заливе. Поскольку их экономики сильно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, ОАЭ и Израиль надеются на быстрые дивиденды от подписанного соглашения, включая приток туристов, поскольку Дубай вступает в свой зимний высокий сезон, отмечает «Аль-Арабия».

«Начало регулярных рейсов будет способствовать экономическому развитию и создаст дополнительные возможности для инвестиций», — заявил ранее генеральный директор Flydubai Гейт аль-Гейт.

Дубайский перевозчик будет выполнять рейсы в Тель-Авив два раза в день, а израильские авиакомпании El Al и Israir, как ожидается, откроют свои коммерческие рейсы в Дубай в следующем месяце.

Национальный перевозчик Etihad Airways, базирующийся в эмиратской столице Абу-Даби, заявил, что начнёт полёты в Тель-Авив в марте 2021 года.

Напомним, ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвёртой странами арабского мира, которые установили дипломатические отношения с Израилем после Египта (в 1979 году) и Иордании (1994 г.).